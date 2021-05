Isola, paura per Iva Zanicchi che abbandona lo studio: "Faccio un salto al pronto soccorso"

L'Isola dei famosi è ormai diventata l'isola degli infortuni e degli imprevisti. In Honduras è anche facile prevederlo viste le condizioni estreme in cui i naufraghi si trovano a vivere e, infatti, gli abbandoni sono già stati numerosi. C'è poi il caso dell'estremo dimagrimento di Awed, l'influencer che ha avuto un calo di peso eccessivo da quando si trova sull'isola e per il quale la produzione ha mostrato non poca preoccupazione. Ma mentre i riflettori erano puntati sull'Honduras, è stata Iva Zanicchi ad allarmare i telespettatori, quando è stata costretta a lasciare lo studio per recarsi al più vicino pronto soccorso.

L'opinionista, che fa coppia con Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, ha trascorso la puntata abbastanza tranquillamente. Nulla lasciava presagire quanto sarebbe accaduto dopo oltre metà della puntata. Rientrata da una pubblicità, Ilary Blasi è apparsa abbastanza scossa e ha avvisato il pubblico a casa: " Dato che non ci facciamo mancare niente… Cos'è successo oggi Iva? ". A quel punto è stata direttamente Iva Zanicchi a rendere la parola e a raccontare quanto stava accadendo: " Beh niente volevo una mano da 18enne, mi sono fatta pungere da una vespa… Questa è quella da 80enne invece, vedi la differenza? ".

L'Aquila di Ligonchio ha quindi mostrato alle telecamere le mani e quella sinistra appariva effettivamente molto più gonfia e arrossata rispetto alla destra. La puntura di vespa non è avvenuta durante la puntata ma è un episodio precedente, che probabilmente Iva Zanicchi pensava di riuscire a tenere sotto controllo. Purtroppo, invece, durante la serata la mano dell'opinionista si è gonfiata a dismisura in reazione alla puntura e la Zanicchi ha preferito lasciare lo studio per farsi controllare da un medico.