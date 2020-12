Lo sfogo della Zanicchi in tv: "L'aveva sempre e non è servita. Sedato perché soffriva troppo..."

Non è riuscita a trattenere le lacrime Silvia Toffanin durante lo straziante racconto di Iva Zanicchi. La cantante, con la voce rotta e il pianto a tratti irrefrenabile, ha raccontato i terribili giorni di malattia - contagiata dal coronavirus - e la perdita del fratello Antonio, morto per complicanze da Covid.

Iva Zanicchi è stata ospite della trasmissione Verissimo per raccontare le ultime terribili settimane vissute dopo aver scoperto di essere positiva al Covid-19. L'artista ha ripercorso con la memoria i primi momenti della vicenda dalla scoperta della positività ai primi sintomi, al pensiero per i familiari - sorelle, fratello e nipoti - anche loro contagiati dopo il raduno di famiglia in occasione di una cresima.

Lui era molto ligio, portava la mascherina giorno e notte, anche in casa. Ma non è servito a niente. Poi è stata una cosa repentina: si è ammalato, aggravato e morto in otto giorno. Lui stava benino quando è entrato, ma nel giro di 12 ore è precipitato tutto. La morte è una cosa a cui non ci si abitua mai, ma così è ancora più brutto. Ma ora lui riposa in pace

Le parole di Iva Zanicchi sono diventate dure come macigni quando la cantante ha raccontato la malattia del fratello. Lei e la sorella sono guarite dal virus in nove giorni, mentre il fratello Antonio non ha avuto scampo: "".

Mentre Iva Zanicchi veniva dimessa dall'ospedale di Vimercate, Antonio Zanicchi peggiorava e lei si è trovata di fronte a una delle scelte più difficili della sua vita: " Mi hanno chiamata dall'ospedale dicendomi che stava soffrendo moltissimo e chiedendomi l'autorizzazione per sedarlo. Non volevo che soffrisse, ma non pensavo che lo sedassero per accompagnarlo alla morte". Con le lacrime agli occhi ha proseguito: "Ero un po' una mamma per lui. Ho chiesto ai medici di andare lì, ma non mi è stato possibile. L'ho salutato con una video chiamata. Non voleva parlare con i suoi figli e farsi vedere così, ha preferito salutare me ".