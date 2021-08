Iva Zanicchi: "Mia sorella ha preso la variante Delta. Salva grazie al vaccino"

Il Covid non ha fatto sconti alla famiglia di Iva Zanicchi. Lo scorso novembre il fratello della cantante, Antonio Zanicchi, è deceduto all'età di 77 anni per complicanze dovute al virus. Lei stessa è stata contagiata ed è stata costretta al ricovero in ospedale con una polmonite acuta. Oggi, a distanza di mesi, la Zanicchi ha rivelato che la sorella, 85 anni, ha contratto la variante Delta del coronavirus, ma senza particolari problemi di salute, grazie al vaccino a cui la donna si era sottoposta negli scorsi mesi.

" Non ha praticamente nessun sintomo - ha raccontato Iva Zanicchi all'agenzia di stampa Adnkronos - se n'è accorta per caso perché aveva un po' di mal di gola e si sentiva stanca e dovendo andare al mare si è fatta un tampone ed è risultata positiva". La donna al momento è in quarantena nella sua abitazione in attesa di tornare negativa. I timori per le possibili conseguenze del contagio, vista l'età della sorella, sono stati subito smorzati dalla cantante: "Grazie al vaccino sta abbastanza bene, se non li avesse fatti sarebbe probabilmente morta ".

Iva Zanicchi non ha mai negato di essere una sostenitrice dei vaccini, che rappresentano " l'unico modo che abbiamo per salvaguardarci dal virus e uscire da questa pandemia. Non rende immuni ma almeno non ci fa morire ", ha dichiarato all'Adnkronos. Ma fino ad ora poco è stato fatto per dare linee guida severe e chiare: " Sono state fatte troppe chiacchiere e ora, anche con il Green pass, non ci si capisce più niente. Serve chiarezza! ". Per Iva Zanicchi i timori di coloro che non vogliono vaccinarsi sono dovuti alla " cattiva informazione fatta da tanti signori e signore che ogni giorno vanno in tv a fare gli esperti senza avere alcuna competenza ". La cantante ha ribadito che vaccinarsi o meno è una libertà di tutti, ma che questo non può influire sulla maggioranza della popolazione: " Se uno non vuole vaccinarsi è libero di farlo ma io lo devo sapere. Deve essere isolato non perché sono antidemocratica ma per la salvaguardia degli altri. Per fare questo serve il Green pass? Allora mettano regole più rigide e chiare ".