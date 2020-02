Ivana Icardi bollente all'Isola dei famosi spagnola. Flirt con Hugo Sierra?

Ivana Icardi, sorella dell'ex capitano dell'Inter e attualmente al Psg Mauro, cognata e nemica giurata di Wanda Nara si trova attualmente in Honduras per partecipare all'Isola dei famosi spagnola, "Supervivientes". La sexy argentina sta già facendo parlare di lei dato che secondo quanto riporta golssip.it avrebbe avuto un flirt con un altro naufrago Hugo Sierra, uruguaiano che vive però in Spagna da anni, a Palma di Maiorca.

Sierra è un personaggio molto famoso dato che seguendo la scheda di presentazione di Telecinco.es si evince come: In Uruguay i nascita è stato un giocatore di basket professionista fino al 2007 anno in cui ha terminato la sua carriera sportiva. Ha una figlia di 13 anni che vive a Miami e un bambino di un anno con Adara Molinero. La Molinero è una famosa youtuber spagnolo che ha partecipato al Grande Hermando spagnolo e che ha ora una relazione con Gianmarco Onestini ex concorrente del GF Vip in Italia e fratello del più "famoso" Luca Onestini.

Ivana nella scorsa edizione del GF Vip italiano prese una cotta per Gianmarco Onestini e ora questo intreccio di "coppie" sta intrigando e non poco gli appassionati della bella argentina sorella di Mauro Icardi e non solo. In Honduras Ivana e Sierra pare abbiano sviluppato un grande feeling con Hugo che ha dichiarato: "Sono stato molto bene a pescare con lei. Abbiamo parlato la notte scorsa, è stata una bella sorpresa incontrare questa ragazza qui".

La popolarità di Ivana in Italia è già molto elevata e ora la nemica giurata di Wanda Nara vuole farsi strada anche in Spagna dove si augura di restare più a lungo possibile sull'isola per farsi conoscere maggiormente dai telespettatori dell'emittente telecinco. Ivana, ad aprile, potrebbe replicare l'esperienza in Honduras ma all'Isola dei Famosi italiana che sarà condotta dalla moglie di Francesco Totti, l'ex Iena Ilary Blasi, che prenderà il posto della "padrona di casa" Alessia Marcuzzi. Il programma dovrebbe iniziare il 20 aprile ma ancora non c'è certezza sulla data ma sulla presenza della sorella minore dell'ex bomber dell'Inter non ci dovrebbero essere dubbi.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?