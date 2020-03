Ivana Icardi: "Onestini ha avuto un flirt con la Lamborghini". Elettra smentisce

Impegnata nell’avventura a L’Isola dei famosi spagnola, Ivana Icardi non smette di parlare di Gianmarco Onestini e di un suo ipotetico flirt con Elettra Lamborghini.

La Icardi, che nelle ultime ore ha fatto parlare per la sua notte di passione con Hugo Sierra, pare non riesca proprio a dimenticare l’astio nei confronti di Onestini che, proprio negli ultimi mesi, ha riscosso un notevole successo in Spagna. Gianmarco, infatti, è stato uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip iberico e nella Casa ha conosciuto la sua attuale fidanzata, Adara Molinero.

Partita alla volta di Supervivientes, però, Ivana Icardi, che ha conosciuto Gianmarco durante la sua partecipazione al Grande Fratello di Barbara d’Urso, non ha messo da parte i rancori nati nei confronti di Onestini durante la clausura nella Casa e, confidandosi con uno dei concorrenti del reality show, ha raccontato dei retroscena inediti sul giovane bolognese.

Secondo quanto riportato dalla sorella di Icardi, Onestini avrebbe intrecciato rapporti con donne famose perché alla spasmodica ricerca di visibilità. Tra le presunte conquiste di Gianmarco ci sarebbe anche Elettra Lamborghini che, però, raggiunta telefonicamente dalla trasmissione televisiva "La Habitación Del Pánico", ha smentito categoricamente qualunque rapporto sentimentale o flirt con Onestini.

“ Se qualche volta Gianmarco si è messo in contatto con me? No, no, mai – ha spiegato la cantante, prossima alle nozze con il compagno, il dj Afrojack - . L’ho conosciuto circa due anni fa a Bologna. Io e lui stavamo nella stessa discoteca e me lo hanno presentato, ma non ho mai parlato con lui. Non lo conosco, la verità è che non lo conosco. Non ho relazioni con lui ”.

Secondo la versione di Elettra Lamborghini, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2020, tra lei e Gianmarco Onestini non ci sarebbe mai stato alcun tipo di contatto se non una semplice presentazione alla quale non ha fatto seguito alcun tipo di conoscenza. Perché, allora, Ivana Icardi continua a spettegolare sull’ex coinquilino senza riuscire a viversi la sua esperienza a Supervivientes dimenticando per sempre quanto accaduto tra loro qualche mese addietro?