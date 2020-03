Notte di passione per la sorella di Icardi: Ivana e Hugo consumano davanti alle telecamere

La giovane Ivana Icardi, che si è fatta conoscere in Italia per le beghe familiari con il fratello Mauro e la cognata Wanda Nara, ha dato scandalo in Spagna dove, concorrente di Supervivientes, si è lasciata trasportare dalla passione per Hugo Sierra.

Ivana, che lo scorso anno ha partecipato al Grande Fratello di Barbara d’Urso, aveva già fatto parlare di sé per l’amore, non corrisposto, per l’ex coinquilino Gianmarco Onestini. La Icardi, infatti, aveva lasciato intendere di essere stata sedotta e abbandonata dal giovane e, anche dopo la fine del reality show, non ha perso occasione per lanciargli frecciatine al vetriolo. La partecipazione di Gianmarco al Grande Fratello Vip iberico, quindi, ha scatenato di nuovo la furia della Icardi che, partita per L’Isola dei famosi spagnola, ha pensato bene di iniziare un flirt con l’ex compagno della nuova fidanzata di Onestini, Hugo Sierra.

Sin dalla partenza per l’isola, i due non hanno nascosto un certo feeling e, dopo pochi giorni, si sono scambiati il primo bacio appassionato. Rimasti divisi per regolamento del gioco, si sono riappacificati nelle ultime ore e, presi dalla passione, hanno chiesto agli altri concorrenti di Supervivientes di poter essere lasciati da soli nella loro intimità.

Così come accaduto a Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan, quindi, anche Ivana Icardi e Hugo Sierra si sono lasciati travolgere dalla passione e, incuranti della presenza delle telecamere, hanno avuto un rapporto sessuale.

Solo qualche giorno fa, si parlava di una possibile storia d’amore di Ivana poco prima della sua partenza per L’Isola dei famosi spagnola. In tanti, infatti, hanno riportato la notizia secondo la quale la Icardi avrebbe iniziano una relazione con un uomo misterioso che, quindi, avrebbe tradito in maniera plateale con Hugo Sierra.