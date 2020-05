Dopo la notte di passione sull'Isola, la Icardi fa il test di gravidanza

Ivana Icardi si è fatta conoscere in Italia per via delle sue aspre diatribe con la cognata Wanda Nara, moglie e agente del fratello Mauro, con cui non ha rapporto. "Se non sento e vedo mio fratello è solo colpa sua" , le parole al vetriolo di Ivana nei confronti dell'ex opionista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip che ha quasi sempre preferito glissare e non rispondere agli attacchi della cognata che ha più di una volta tirato in ballo la 33enne showgirl argentina con frasi al vetriolo.

Ivana si era poi fatta largo nel mondo dei reality partecipando al Grande Fratello Vip dove aveva perso la testa per Gianmarco Onestini, fratello di Luca, che le aveva però riservato il due di picche. La sorella dell'attaccante del Psg sta partecipando ormai da diverse settimane a Supervivientes, l'Isola dei Famosi spagnola, dove ha stretto una relazione amorosa con l'ex cestista uruguaiano Hugo Sierra, tra l'altro ex compagno di Adara Molinero attuale fidanzata proprio di Gianmarco Onestini.

Dopo notti di passione e settimane intense Hugo Sierra ha però deciso di rompere questa relazione lasciando di sale Ivana che era scoppiata in lacrime dopo essere stata scaricata dall'ex cestista: "Ho dovuto prendere una decisione drastica, questo è un problema per me e per te. Voglio essere egoista per la prima volta nella mia vita, non ho intenzione di andare contro la logica o contro cose che succedono naturalmente" , le dure parole dell'uruguaiano.

"Ero disposta a sopportare tutto. Non capisco. Se questa relazione non ti stava bene dall’inizio, se non eri sicuro, se sapevi che era quasta cosa che non volevi portare avanti, perché l’hai cominciata? Come puoi dire una cosa un giorno e dopo un’altra. Ho mille difetti ma quando amo lo faccio per davvero. Mi fa male tutto questo" , questo il commento straziato della sorella minore di Mauro Icardi.

Test di gravidanza

Secondo quanto riportato dall'edizione online Clarin.com, Ivana avrebbe richiesto e ottenuto di potersi sottoporre ad un test di gravidanza per accertarsi di non essere rimasta incinta di Sierra nel corso della loro relazione sull'isola. Secondo quanto riporta il portale argentino l'esito del test sarebbe risultato negativo con la stessa Ivana che l'ha comunicato in diretta alla sua ormai ex fiamma: "Hugo, puoi stare tranquillo perché non sono incinta. Non sono onestamente pronta per essere madre".



