J-Ax prende le distanze dai social: "Difficile far finta di nulla in questo momento"

J-Ax ha deciso di lasciare momentaneamente i social network. Il rapper ha pubblicato il suo ultimo post su Instagram quattro giorni fa, lasciando la gestione degli account social al suo staff. Una scelta difficile ma dettata dall’attuale emergenza sanitaria, che sta coinvolgendo l’Italia e il resto del mondo. Difficile per lui rimanere ironico e leggero come è stato fino a oggi. La sua reazione alla pandemia, che lui ha definito una " situazione traumatica ", è stata il distanziamento sociale, sia fisico che virtuale.

Con un video messaggio condiviso con i suoi follower sui social network, J-Ax ha spiegato le ragioni del suo allontanamento dal web: " Le persone affrontano di solito una situazione traumatica in due modi. C’è chi ama ridere e scherzare e decide che l’umorismo e sdrammatizzare siano la chiave per dimenticare e superare ciò che si sta vivendo. E poi, invece, ci sono le persone che hanno bisogno di silenzio e di riflettere. E necessitano di calma e di prendersi una pausa per capire cosa sta succedendo e come affrontare la cosa per ripartire al meglio ".