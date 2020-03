Fedez, oltre un milione di persone in ​streaming per i suo dj set dal balcone

In tempi in cui il coronavirus costringe tutta Italia a rinchiudersi nelle proprie abitazioni le dirette social sembrano essere uno dei pochi momenti di svago in questa lunga e difficile quarantena. Sui social network si moltiplicano gli appuntamenti live, le dirette streaming e i flash mob lanciati dai volti noti dello spettacolo italiano. Tra loro c’è anche il rapper Fedez, che con l’ultimo dj set dal balcone di casa sua, ha registrato un boom di presenze online, con oltre un milione di persone collegate su Instagram.

Le dirette social dei musicisti di casa nostra stanno conquistando la rete. Dal Jovanotti a Nek, da Nina Zilli a Ultimo si moltiplicano i live musicali per intrattenere gli italiani costretti alla quarantena. Gli appuntamenti fissi si stanno moltiplicando a vista d’occhio ma il dj set organizzato dal rapper Fedez dalla finestra del suo appartamento milanese ha raccolto un consenso di pubblico oltre le aspettative. Fedez ha allestito un impianto di diffusione stereo dalla stanza da letto del suo attico nel quartiere Citylife di Milano e alle 18 in punto di domenica 15 marzo ha intrattenuto per una mezz’ora i suoi vicini di casa tra musica e karaoke. La diretta live sul suo profilo Instagram, filmata dalla moglie Chiara Ferragni, ha invece raccolto oltre un milione di visualizzazioni live, segno che la voglia di condividere momenti di svago e leggerezza è grande.

Fedez ha proposto un viaggio in musica che da "Nel blu dipinto di blu" di Domenico Modugno a "Il cielo è sempre più blu" di Rino Gaetano, senza dimenticare però il suo pezzo "Magnifico" e l’inno nazionale italiano che ha concluso la sessione musicale. Dai balconi e dalle finestre dei palazzi adiacenti all’appartamento di Fedez, decine di persone hanno ballato, cantato e saluto i Ferragnez cercando di dimenticare, almeno per un momento, la difficile situazione di emergenza nazionale ed internazionale dovuta al coronavirus. L'esperimento sociale di condivisione è piaciuto così tanto che ogni sera alle ore 18 Fedez replicherà. Intanto la raccolta fondi per il potenziamento della terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele, lanciata nei giorni scorsi dai Ferragnez, ha superato i 4 milioni di euro e la somma è destinata ad aumentare.