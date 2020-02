Jennifer Aniston pronta a recitare con Meghan Markle?

" Ora che Meghan Markle sembra intenzionata a tornare nel mondo dello spettacolo, Jennifer Aniston non vede l’ora di poter lavorare con lei" . Lo sostiene una fonte di Express UK che, lasciando intendere che la Markle non sia affatto gelosa della presunta cotta che Harry si prese nel 2009 per la Aniston, muovendo mari e monti a Los Angeles pur di poterla conoscere, per poi vedersi respinto dall'attrice che non ama i toy boy, nemmeno reali, e 16 anni di differenza per lei erano davvero troppi.

In ogni caso Jennifer Aniston, anche dopo il divorzio da Brad Pitt, è rimasta in ottimi rapporti con George Clooney, tra i migliori amici dell’ex marito al punto che Clooney avrebbe fatto di tutto pur di far tonare insieme Brad e Jennifer. È noto che Angelina Joile non ha mai goduto della simpatia di George Clooney, anzi, l’antipatia, come negli anni hanno rivelato diversi insider, sarebbe stata reciproca sin dal principio, anche se del tutto vani sono stati i tentativi di allontanare i due amici che hanno sempre continuato a vedersi e frequentarsi.

Adesso, con la Jolie fuori dai giochi, Brad lanciatssimo verso gli Oscar e i Clooney tra i migliori amici dei Sussex, pare proprio che la Aniston e la Markle si stiano avvicinando sempre di più. La star di " Friends ", secondo una fonte di RadarOnline.com , sarebbe " ansiosa di incontrare Meghan Markle e il Principe Harry nella loro nuova casa del Canada, dato che questa estate potrebbe trovarsi proprio in Canada a girare il seguito del film "Murder Mystery" con Adam Sandler ".

Secondo il tabloid l'attrice ha appena chiuso il contratto milionario per filmare il sequel del film durante l'estate e non vede l'ora di conoscere la Duchessa. Una fonte ha detto che " non solo la Aniston è una grande fan del telefilm 'Suits' in cui recitava la Markle, ma le due donne hanno tanti amici in comune nel mondo dello showbiz. Cosa molto utile dato che alcune fonti sostengono che presto Meghan tornerà a recitare dato che sarebbe alla spasmodica ricerca di un agente hollywoodiano pronto a proporle i copioni più interessanti ".

Quanto a lavorare insieme, la Aniston, infine, " avrebbe già dato, attraverso Clooney , il suo beneplacito a collaborae a progetti comuni, anche se la Aniston starà molto attenta. Non ha nessuna intenzione, dopo una brillante carriera 30ennale, di bruciarsi con Meghan in film che possono rivelarsi dei boomerang perché la Duchessa, se tornasse a recitare a 38 anni dopo una carriera per nulla esaltante, non è detto che non vada incontro a possibili flop e recensioni negative solo perché adesso è la moglie del Principe Harry ", ha concluso la fonte.

