Jennifer Garner approva la nuova relazione di Ben Affleck

Si guarisce da tutto anche da un cuore spezzato. Jennifer Garner lo sa bene. Gli anni della separazione dall’ex marito Ben Affleck sembrano ormai un ricordo lontano. L’attrice si divide tra casa, set, hobby (il suo impegno con l’azienda 'Once Upon a Farm', che produce cibo biologico per bambini) e il volontariato per Save The Children. È una mamma e una compagna soddisfatta: da almeno un anno e mezzo divide le sue giornate con l’imprenditore John Miller, anche lui divorziato e padre di due figli. È andata avanti e non può che essere felice che il suo ex marito, Ben Affleck, sia riuscito finalmente a fare lo stesso.

Come ha riferito la rivista Us Weekly, Jennifer Garner vede di buon occhio la nuova relazione dell’attore con la collega Ana de Armas. " Jen si è completamente distaccata da Ben in senso romantico, lo considera un amico, pensa che sia un buon padre per i loro figli e lo rispetta – ha spiegato una fonte vicina a entrambi -. È felice, solidale con Ben e contenta per la sua nuova relazione ”.

Affleck ha conosciuto l’attrice cubana sul set di "Deep Water" lo scorso inverno e da poco hanno reso la loro relazione pubblica. Sono stati avvistati insieme la prima volta a Cuba, scatenando il gossip. Dopo qualche giorno sono volati in Costa Rica, regalandosi qualche altro momento da "luna di miele". " Ana è molto contenta con Ben. Ama passare il tempo con lui: hanno un ottimo feeling e si divertono tanto insieme" , ha spiegato la fonte al Us Weekly. Ormai da tempo, uscito dalla dipendenza, Ben Affleck sognava di innamorarsi di nuovo. " Mi piacerebbe avere una relazione intensa, che mi occupi profondamente" , aveva rivelato lo scorso febbraio in un’intervista al "Good Morning America". L’amore era probabilmente già nell’aria, visto che solo pochi giorni dopo è stato visto per la prima volta in compagnia della collega, fuori dal set.

Tutto sembra procedere bene. Attualmente i fidanzatini sono insieme a Los Angeles in "quarantena" per prevenire il contagio dal nuovo terribile virus. Questo rende felice la ex, Jennifer Garner, che presto potrebbe essere d’accordo nel far entrare Ana de Armas nella vita dei suoi figli. In passato era stata piuttosto critica nei confronti delle "fiamme” dell’ex marito e aveva vietato categoricamente qualsiasi tipo d’incontro tra loro e i tre figli: Violet, 14 anni, Seraphina, 11 anni, e Samuel, 8 anni. Ma erano altri tempi: i continui tradimenti e la scelta di separarsi dall’amore della sua vita erano due ferite aperte per l’attrice hollywoodiana. Ora dei dieci anni di matrimonio rimangono solo i bei ricordi e la stima reciproca. Il suo cuore spezzato è stato aggiustato ed è nuovamente pronto ad amare.