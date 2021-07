"Il jet privato?" E la Bruganelli zittisce gli haters

Sonia Bruganelli si scontra quotidianamente con gli haters che invadono il suo profilo Instagram e la criticano a ogni piè sospinto. È uno dei bersagli preferiti dagli odiatori del web ma lei sembra divertirsi a provocarli. A settembre sarà opinionista del Grande fratello vip, un ruolo per lei inedito che sembra pronta ad affrontare con lo spirito giusto, anche se per il momento rifugge l'idea di diventarne concorrente. " Nel reality alla fine esce sempre quello che sei. Instagram non è un reality, è un diario segreto che leggono tutti, rappresenta quello che vorresti essere ", ha dichiarato al Corriere della Sera.

Il suo profilo Instagram è una carrellata di amici, di viaggi e di momenti familiari: " È una selezione della mia vita; le cose personali, intime importanti non le mostro. Io poi sono un personaggio pubblico per osmosi, non ho messaggi da mandare ". E infatti nel suo feed si scorge soprattutto la sua vena divertente, che spesso viene travisata dagli odiatori, che ultimamente sono ricascati nella rete tessuta dalla Bruganelli che, come ogni estate, ha condiviso un video a bordo del jet privato. " Io non ostento, vivo la mia vita. Gli haters non dicono mai, guarda che carina prende l'aereo privato a sue spese e porta pure gli amici. Io per loro sono quella che ostenta, non quella che condivide. Ricordo poi che non lo facciamo a spese di qualcuno: paghiamo tutto, non ci regalano niente ", ha detto la moglie di Paolo Bonolis.

Per lei il Gf Vip sarà la prima vera sfida televisiva davanti alle telecamere. Alfonso Signorini l'ha scelta come opinionista in coppia con Adriana Volpe. Dovrà essere pungente e sagace, come nella sua natura. Al Corriere della sera, infatti, ha dichiarato che il ruolo della " democristiana non mi si addice proprio ". Quello dell'opinionista è un ruolo fondamentale nelle dinamiche del reality ma la moglie di Paolo Bonolis è temprata per questo genere di sfide: " Io penso che, non solo in tv, ma nella vita faccia comodo essere cinici, se non anestetizzati. E io tendo ad esserlo. Evidentemente Alfonso ha visto queste caratteristiche in me ".