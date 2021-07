"Puoi anche mangiare, non ti chiedo soldi": la moglie di Bonolis mette in imbarazzo l'amico

Ci risiamo. Il nuovo video pubblicato da Sonia Bruganelli sulla sua pagina Instagram sta incendiando le polemiche. Il volo in jet privato, destinazione Formentera, ha scatenato le critiche non tanto per il viaggio, quanto per l’ostentazione e per il trattamento riservato all'ospite a bordo, Gabriele Parpiglia.

Nel filmato condiviso sui social network dalla moglie di Paolo Bonolis si vede il giornalista ammirare il lauto buffet offerto a bordo. La Bruganelli lo riprende e lo schernisce: " Li hai guardati? Ora basta, basta. Adesso fai quello che non è mai salito su un aereo privato. Puoi mangiare non ti chiediamo niente, stai sereno ". A scatenare le critiche dei follower di Sonia Bruganelli non è stato solo il suo atteggiamento nei confronti di Gabriele Parpiglia, ma soprattutto l’ostentazione del lusso.

Non è certo la prima volta che Lady Bonolis innesca le polemiche per i suoi costosi acquisti e per i lussi che si concede e questa volta, come altre, i seguaci non hanno mancato di criticarla: " Video spocchioso che mostra gente spocchiosa", "Purtroppo questo video si commenta da solo", "Fatto per ostentare...pochezza". E ancora: "Non critico il video e l'aereo privato ma critico l'ostentazione. I veri ricchi e i veri signori non ostentano mai le cose", "I veri signori sono altra cosa", "Burinaggine. Lui poi che tristezza ". Critiche che arrivano a sole due settimane dall'ultima polemica scatenata da Sonia Bruganelli. L'ultima volta la 47enne era finita nel mirino dei polemici per un paio di scarpe su un tavolino all'ora dell'aperitivo. Un gesto di cattivo gusto che aveva scatenato il web.