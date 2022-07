"Tacchi troppo alti a 89 anni". Joan Collins cade sullo yatch

Ora sta bene, ma sono stati attimi concitati quelli che hanno portato Joan Collins, attrice e icona di stile, al ricovero urgente. Un po' come successe a Victoria Beckham che, si racconta, sia svenuta sotto la nuvola dell'abbronzatura spray, anche Joan è rimasta vittima del glamour a 89 anni. Così a chi osanna i sandali rasoterra anche a 20 anni, la star risponde per le rime, indossando da sempre tacchi altissimi e stiletti stratosferici a un'età dove di solito si preferisce stare più comodi.

Questa volta però "è crollata" dai sandali altissimi che indossava e che, secondo le fonti informate di Page Six, le hanno procurato lo schiacciamento di un nervo della gamba, tanto da essere portata in elicottero in ospedale. La perfida Alexis Colby della serie tv Dynasty, ha quindi dovuto momentaneamente interrompere le vacanze sullo yacht dove si trovava insieme al fratello. “ Godendomi una fantastica giornata fuori, una settimana prima di dover andare al Princess Grace Hospital di Monaco, per un nervo schiacciato nella gamba ” ha scritto, dando notizia dell’incidente.