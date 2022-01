Joe Bastianich: "Mi sono vergognato di essere italiano"

Imprenditore, ristoratore, cantante e scrittore. Ma è grazie alla televisione - e alla partecipazione come giudice nel talent MasterChef e Italia's got talent - che Joe Bastianich è arrivato al grande pubblico. L'italoamericano nato ad Astoria, New York, da una famiglia di esuli istriani oggi si vede sempre meno sui canali televisivi italiani. Lui non rinnega le sue origini ma ammette di essersi vergognato dell'Italia.

Sei mesi fa Joe Bastianich è stato condannato dalla procura generale di New York a pagare un risarcimento record da 600mila dollari per danni morali a venti ex dipendenti dei suoi ristoranti, che avevano accusato l'ex socio Mario Batali di abusi sessuali e mobbing. Oggi quella brutta storia è ormai archiviata e l'imprenditore italoamericano si dedica alla musica, sua grande passione. " La musica è sempre stata parte della mia vita - ha raccontato nell'ultima intervista rilasciata a La Nazione - per me, figlio di emigrati, è stato un modo per integrarmi. Ho studiato filosofia e dopo anni nella ristorazione oggi mi sento fortunato a poter portare avanti questa passione, scrivere canzoni ed esibirmi sui palchi ".

Del suo passato, però, Joe Bastianich ricorda i tempi in cui - ancora bambino - si vergognava delle sue origini. Eppure in Italia il 53enne ha voluto creare la sua etichetta, a Cividale del Friuli in provincia di Udine, dove tra vigneti e cantine produce il suo miglior vino. " È stata la mia infanzia a rendermi l'uomo che sono oggi. Anche se all'epoca mi vergognavo delle mie origini italiane e ho fatto di tutto per allontanarmi dalle mie radici, ho capito che quella strada era invece parte di me e l'ho accettata e seguita. Io sono un fiero prodotto dell'immigrazione ", ha raccontato nella sua intervista.