John Travolta e Kelly Preston ricordano il figlio deceduto nel 2009

John Travolta e Kelly Preston hanno voluto celebrare il figlio maggiore Jett, morto prematuramente nel 2009, ricordandolo proprio il 13 aprile, il giorno del suo ventotessimo compleanno. Due foto condivise sui rispettivi profili Instagram, con una dedica toccante e molto amorevole nei confronti del figlio così amato, la cui assenza ha creato un vuoto profondo nelle loro vite.

Un appuntamento annuale immancabile che la coppia di star celebra sempre con molto affetto, ribadendo l'assenza ma anche la vicinanza di Jett, sempre molto presente nei loro ricordi e nelle loro esistenze. I due hanno anche altri due figli, Ella Blue e Benjamin, presenti in quasi tutti gli scatti dei rispettivi profili social. Ma il dolore per la mancanza di Jett sembra ancora molto vivo: il ragazzo ai tempi era morto improvvisamente dopo un forte attacco epilettico, che gli aveva prodotto ferite mortali facendogli sbattere la testa contro il bordo di un vasca.

Il fatto era accaduto nel bagno di una stanza dell’Old Bahama Bay Hotel alle Bahamas, dove stava trascorrendo una vacanza con i genitori: il giovane, affetto da autismo, era stato colpito da una crisi improvvisa che lo aveva tristemente condotto al decesso. All'epoca la coppia era stata travolta dalle critiche: secondo i media i due non avrebbero assicurato a Jett cure adeguate perché sostenitori di Scientology. Una polemica rigettata fortemente da Travolta e dalla moglie, molto legati al primo figlio, seguito e amato con passione.

A distanza di tempo i due attori continuano a celebrarne il compleanno e, come mostrano le rispettive dediche, l'amore è ancora vive e forte. Kelly in particolare ha anticipato le celebrazioni con un primo scatto dove l'intera famiglia è ritratta, tranne Ben, che sarebbe nato l'anno dopo la morte di Jett. L'attrice ribadisce di aver un posto speciale per chi è affetto da autismo e ha bisogni speciali, come suo figlio, che lei considera un giovane dalla meravigliosa anima.

