"Con il suo avvocato...". Quelle voci su Johnny Depp

La scorsa estate l'attenzione mediatica si è concentrata quasi esclusivamente su Johnny Depp. L'attore della saga di Pirati dei Caraibi, infatti, è stato al centro di uno dei processi più guardati di sempre, quello inerente il suo divorzio da Amber Heard. Per settimane il pubblico di tutto il mondo si è collegato in rete per seguite gli interrogatori dei due divi di Hollywood, che hanno portato in superficie un rapporto tossico, fatto di violenza e menzogne. Da quel processo, Johnny Depp è uscito vittorioso, dimostrando - secondo la giuria - che Amber Heard aveva mentito sui soprusi e aveva di fatto diffamato l'attore.

Dopo aver visto la sua carriera subire una frenata improvvisa a causa delle accuse dell'ex moglie - come il licenziamento da Disney e dalla saga di Animali Fantastici - Johnny Depp ha potuto riprendere in mano la propria vita grazie alla vittoria durante il processo. Un dibattimento legale che, al di là dell'interesse legato alla vicenda in sé, ha portato molti fan di Depp a interrogarsi su una possibile relazione sentimentale tra l'ex Edward mani di forbice e il suo bell'avvocato, Camille Vasquez, diventata una sorta di star di Internet. Per tutta l'estate sul web hanno spopolato pettegolezzi riguardo questa liason. Ma ora Page Six sembra aver smentito la possibilità di una relazione Depp-Vasquez, perché l'attore starebbe in realtà frequentando un avvocato britannico. La testata inglese, inoltre, riporta le parole della stessa Vasquez che aveva già smentito la relazione, definendo i pettegolezzi "sessisti" e "non etici" . L'avvocato aveva poi detto: "Tengo molto ai miei clienti, perciò ovviamente ci siamo avvicinati. Ma quando dico 'noi' intendo l'intero team, che include anche Johnny"