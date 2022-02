Jova autore e super ospite: è "conflitto di interessi"?

Ma è giusto che Jovanotti sia nello stesso tempo autore delle canzone in gara di Morandi e super ospite o meglio “super amico” come l’ha definito Amadeus? Subito in sala stampa, ma anche su Twitter ci si è fatti questa domanda. Certo Jova è un grande, che bello averlo sul palco, che emozione la poesia di Mariangela Gualtieri “Bello mondo” che ha recitato. Però il suo show a sorpresa potrebbe influenzare il televoto e la giuria demoscopica. E, soprattutto, gli altri artisti in competizione non hanno avuto lo stesso trattamento.

Certo Gianni Morandi è un monumento della canzone italiana e non ha bisogno di aiutino, però… Jovanotti stasera è prima apparso nel duetto insieme a Morandi, insieme hanno infiammato l’Ariston sulle note di “Occhi di ragazza” e “Penso positivo”. Dopo un po’ Jova è riapparso da solo, baci e abbracci con Ama, che si è messo a disegnare a un tavolino mentre il cantante ha recitato la poesia della Gualtieri e intonato “Che sarà”… Un’apparizione non prevista in scaletta, tenuta nascosta fino all’ultimo. Forse, perché, si sapeva che avrebbe creato qualche malumore. Il regolamento del Festival non vieta questo doppio ruolo... ma ci sarà da discutere.