Jude Law, dal Vaticano al soprannaturale. Ora la serie è horror

Un uomo (interpretato da Jude Law) assiste in un bosco al tentativo di suicidio di una ragazzina. Riesce a salvarla e ad accompagnarla a casa, nell'isola britannica di Osea.

L'isola - dove tra l'altro Amy Winehouse trascorse nel 2008 un periodo di disintossicazione - è collegata alla terra ferma da una strada percorribile soltanto con la bassa marea. L'uomo fa tardi e rimane bloccato in quello strano posto. Un luogo che offrirà molti misteri, abitato da una comunità simile a una setta, con i suoi inquietanti riti...

Inizia così la originalissima miniserie televisiva The Third Day, che arriva da stasera alle 21.15 su Sky Atlantic, in streaming su NOW TV, e che è anche parte di un esperimento teatrale che ha visto protagonista lo stesso Jude Law. I primi tre episodi del progetto - creato e scritto da Dennis Kelly e diretto da Marc Munden - hanno le caratteristiche del prodotto classico della serialità televisiva (così come gli ultimi tre, che non vedranno più protagonista Jude Law ma l'attrice londinese Naomie Harris). Il quarto episodio invece è un esperimento. Si tratta di una sorta di intermezzo che lega le prime tre puntante (intitolate Summer) con le ultime (Winter) in cui l'attore che ha interpretato Papa Belardo nel dramma di Paolo Sorrentino The Young Pope si è trasformato in vittima sacrificale al centro di una performance in diretta Facebook, sulla piattaforma social di HBO, il canale via cavo che insieme a Sky ha prodotto la serie: una vera maratona di dodici ore, dalla mattina alla sera, in streaming, senza stacchi né montaggio in cui Jude Law si è prodotto in una esibizione più simile al teatro sperimentale che alla televisione. L'idea della «puntata teatrale» (dal titolo Autumn) è venuta a Felix Barrett, fondatore del gruppo di teatro «alternativo» Punchdrunk e coproduttore della serie insieme a Brad Pitt con la sua Plan B. «Cercavamo un modo originale per portare il teatro in televisione e sfondare la famosa quarta parete ha spiegato Barrett . Inizialmente l'idea era quella di mescolare gli attori ad un evento reale, il festival di cui si parla sin dalla prima puntata della serie, ma poi l'emergenza sanitaria ci ha costretto a cambiare strategia. Lo streaming ci ha permesso di creare un effetto spioncino. Con un occhio esterno che assisteva agli eventi di questa strana comunità con i suoi particolari riti».

Jude Law si è così sottoposto a una prova di resistenza, mentale e fisica, impegnativa, che è consistita in una sorta di rito di iniziazione. L'attore ha dovuto scavare una buca nella terra per quasi un'ora, trascinare con una fune una barca di legno lungo un sentiero, farsi incatenare e frustrare, tuffarsi in un mare freddo e mangiare pesce crudo... Una platea fra le 1500 e le 3000 persone ha assistito online all'evento, esprimendo spesso stupore e perplessità e digitando sovente l'hashtag #saveJude. La puntata è ancora visibile sulla pagina social di HBO.

«Quell'isola è il posto perfetto per girare una serie così, un posto incredibile e misterioso ha detto Jude Law parlando di Osea nel corso di un incontro Q&A organizzato dall'accademia britannica BAFTA , innanzitutto è incredibile la velocità con cui si muove la marea, un evento quotidiano che realmente mette a rischio le persone. Ricordo una volta in cui, il regista ed io, abbiamo guidato come pazzi per raggiungere la terraferma con l'acqua che letteralmente cresceva intorno all'auto... Durante le riprese di una fuga dall'isola addirittura abbiamo dovuto recuperare l'auto sulla quale l'operatore ci stava riprendendo. Ormai galleggiava sull'acqua, l'incolumità di chi era a bordo era a rischio». Si capirà, nel corso dello sviluppo delle puntate che Sam, il personaggio interpretato da Jude Law, non è capitato per caso sull'isola...

Le ultime tre puntate (in tutto dunque sono sette) vedono protagonista Naomie Harris e raccontano la storia dal punto di vista di Helen (la Harris appunto), anche lei capitata su questa strana isola misteriosa, dove gli abitanti fanno di tutto per preservare le loro originali tradizioni.

Nel cast anche Emily Watson, Katherine Waterston e Paddy Considine.