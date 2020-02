Junior Cally contro Bugo: "Io giocattolo? Lui si è vestito di ridicolo a Sanremo"

Junior Cally, Bugo e Morgan sono stati i protagonisti indiscussi delle polemiche più accese dell'ultimo Festival di Sanremo. Se il rapper è stato duramente criticato per i suoi testi e per il suo modo aggressivo di mostrarsi (anche per la maschera che spesso indossa) alla vigilia della kermesse, la scena del dopo Festival se la sono presa il duo di cantautori dopo la storica squalifica da Sanremo. Non molti sanno però che tra i componenti di questo insolito trio non corre buon sangue.



Morgan a pochi giorni dall'inizio di Sanremo aveva criticato Junior Cally per i suoi testi giudicandoli " indecenti e volgari ", ma anche Bugo non aveva usato parole positive nei confronti della categoria dei rapper. Il cantautore non aveva fatto un riferimento diretto a Cally ma aveva definito ironicamente i rapper italiani dei " giocattolini ". Una dichiarazione che non è passata inosservata a Junior Cally che, a Festival ormai concluso, ha deciso di togliersi il famoso sassolino dalla scarpa fermo da ormai troppo tempo. Nel rispondere alle domande curiose dei suoi follower il rapper di Fiumicino ha raccolto la provocazione rispondendo a tono al cantautore. Nelle storie del suo profilo Instagram ha così replicato a un fan che gli chiedeva sarcasticamente: " Bugo chi?? "



" Bugo prima del Festival - ha risposto il rapper romano - ha detto che noi rapper siamo dei giocattolini. Non ho mai risposto a questa provocazione visto che a fine Festival si è visto veramente chi è il giocattolino o meno. Almeno io avrei scelto bene il mio compagno per un festival così importante invece che vestirmi di ridicolo ". Chiaro il riferimento di Cally alla rottura tra Morgan e Bugo, avvenuta in diretta nella serata di venerdì 7 febbraio, che è costata al duo l'esclusione dalla finale. Secondo il rapper romano chi si è vestito di ridicolo e non avrebbe meritato il palco della kermesse canora non sarebbe stato lui ma Bugo e Morgan, rei di aver fatto una figuraccia in mondo visione. Il rapper ha chiuso la polemica contro Bugo con un sibillino messaggio rivolto a chi lo aveva criticato alla vigilia di Sanremo: " Poi ero io che non meritavo quel palco ". Parole destinate a far discutere ancora.