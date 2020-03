Justin Bieber chiama in diretta una fan. Ma lei è nuda

La pandemia di coronavirus ha registrato nel mondo almeno 15.189 vittime, stando ad un bilancio fornito dalla France Press e aggiornato al 23 marzo. I significativi aumenti di vittime e contagiati, registratisi nel mondo per via del Covid-19, fa preoccupare non solo la gente comune, ma anche i vip. Tra i personaggi famosi, c'è chi non a caso, attraverso i social, ha sensibilizzato la collettività sull'importanza della prevenzione del coronavirus e ha invitato tutti a non uscire di casa se non strettamente necessario, al fine di evitare la diffusione del patogeno che il mondo intero sta combattendo. E, tra le star del mondo della musica che hanno intrattenuto il web in questi difficili giorni di quarantena, nelle ultime ore fa parlare di sè Justin Bieber. La popstar canadese, reduce dalla pubblicazione del suo nuovo album di inediti dal titolo Changes -avvenuta lo scorso 14 febbraio, a San Valentino- si è riattivato dall'Ontario (Canada, ndr) su Instagram, mostrandosi disponibile in rete ad accettare alcune richieste di dirette inoltrategli dai fan.

E alle molteplici richieste ricevute dagli utenti, Bieber ha scelto a caso di accettare quella avanzatagli da una fan, che, in apertura della registrazione della stessa, è apparsa in topless. La giovane, una volta resasi conto di essere connessa con il suo beniamino e al contempo seguita da molti utenti del web, è rotolata giù dal letto, intenta a nascondere le sue grazie da Bieber e i Biebers connessi alla diretta, per la vergogna.

Al momento dell'accettazione della richiesta in questione, Bieber stava sorseggiando dell'acqua da una bottiglietta di plastica, finché non ha rivolto alla sua "prescelta" delle parole, con la disinvoltura che tanto lo contraddistingue: "Hello?!? Why are you hiding? This is weird, it's nice to meet you, anyway"; "Ciao! Perché ti nascondi? Una cosa strana questa, ma piacere di conoscerti in ogni caso".

Il "sexy affair" di cui è stato, inaspettatamente, protagonista Bieber su Instagram è diventato virale in poco tempo in rete ed è, intanto, mostrato in un video caricato da un utente su Twitter, nella cui descrizione è riportato il seguente messaggio: "Justin Bieber stava accettando richieste di dirette dai fan per parlare con loro su Instagram e questa donna era nuda... esilarante!". Il filmato caricato su Twitter, dalle immagini bollenti della sexy videodiretta registrata da Justin, ha raggiunto gli oltre 3mila cuori. Sotto il post in questione, inoltre, non sono mancati i commenti del web. Tra cui si legge il seguente messaggio: "Ma non è che la ragazza si stava mast**bando, mentre seguiva Bieber?".