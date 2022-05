Justin Bieber nella black list del Cavallino. Ecco perché non può acquistare una Ferrari

Chi compra una Ferrari sa di avere acquistato molto più di una vettura di lusso. Ferrari è simbolo di stile, potenza ed eleganza ma anche rispetto ed etica. Per questo il marchio italiano di Maranello è molto intransigente con i clienti, che non si prendono cura dei propri modelli. E Justin Bieber, la popstar americana, sembra avere decisamente "maltrattato" la sua F458 tanto da farlo finire nella lista nera della Ferrari.

Justin Bieber è un grande appassionato di automobili. Il cantante canadese ha un parco auto di tutto rispetto, dove si contano anche alcuni modelli di Lamborghini, Rolls-Royce e Maserati. La sua collezione contava anche due modelli Ferrari: una F430, acquistata quando aveva 16 anni e fatta personalizzare in nero opaco, e una F458 acquistata del 2011 e poi rivenduta all'asta. Proprio quest'ultimo modello lo ha fatto finire nella black list della casa di Maranello per alcuni atteggiamenti ritenuti irrispettosi dall'azienda italiana.

Justin Bieber ha contravvenuto a più di una regola del codice etico della Ferrari trascurando la sua vettura, cambiandone il colore originale e poi rivendendola all'asta. I problemi sono iniziati pochi mesi dopo avere acquistato la sua F458, quando Justin Bieber la dimenticò in un parcheggio fuori da un club di Beverly Hills. A ritrovarla, dopo due settimane, fu un componente del suo staff. Non contento il cantante canadese decise di cambiare il colore della sua Ferrari: da bianco (colore originale) a blu elettrico. Una modifica realizzata non dalla casa madre a Maranello ma dalla californiana West Coast Customs. Bieber fece cambiare anche i cerchi in lega, i bulloni a vista e il colore dello stemma del Cavallino Rampante sul volante, che dal consueto rosso - tratto distintivo del brand italiano - divenne blu elettrico. Ciliegina sulla torta, la popstar mise all'asta la vettura modificata nel 2017.

Tutti comportamenti inaccettabili per la Ferrari che ha posto il suo veto su ogni ulteriore acquisto di Justin Bieber: la popstar non potrà più acquistare alcun modello di Maranello. Bieber è però in buona compagnia. La lista nera dei vip che sono stati bannati dal Cavallino per non avere avuto cura delle proprie Ferrari annovera anche l'attore Nicolas Cage, il rapper 50 Cent e Kim Kardashian.