Kanye West fuori controllo: nell'ultimo videoclip "seppellisce" il suo rivale in amore

Kanye West ha sconvolto ancora una volta l'America. Nel suo ultimo video, il cantante e imprenditore, che ha ricevuto poche ore fa l'ufficialità del suo divorzio da Kim Kardashian, ha inserito nel suo ultimo videoclip una scena che sta facendo molto discutere oltreoceano. Potrebbe essere definito come un dissing, ma a un livello più alto. o più basso, a seconda del punto di vista.

Sono tante le critiche negative piovute su Kanye West dopo l'uscita del videoclip del brano Eazy. Il filmato, che è stato pubblicato in anteprima su Instagram dal cantante, il rapper seppellisce viva una versione animata di Pete Davidson. Nella sequenza delle immagini viene prima rapito e legato. Per chi non conoscesse la storia potrebbe trattarsi solamente del solito gesto violento che spesso si vede nelle clip dei rapper americani, ma qui c'è di più, perché Pete Davidson, attore comico molto conosciuto negli Stati Uniti, attualmente ha una relazione con Kim Kardashian, ex moglie di West.

E il video del rapper è stato pubblicato proprio poche ore dopo l'ufficializzazione del divorzio della coppia. Da quando la relazione tra Kim e Pete è diventata pubblica, West ha attaccato diverse volta la coppia sui social media oppure in messaggi privati.Alcuni fan dello stesso rapper hanno suggerito a Davidson di fare causa. Ora che Kim Kardashian ha ottenuto legalmente lo stato di nubile a seguito del divorzio, potrà vivere più serenamente la relazione con il comico, a meno di nuove escalation di rabbia da parte di West, con il quale è stata sposata per 8 anni.