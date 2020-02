Kate Middleton ritrova il sorriso durante la visita in Galles. La Meghxit pare un lontano ricordo

C’è ancora molta attenzione per i reali inglesi dopo la Megxit. A quasi un mese da quell’annuncio senza precedenti, la situazione pare tornare alla normalità o almeno così sembra. Meghan è lì in Canada insieme a Harry, mentre Kate Middleton e il Principe William restano a Londra a raccogliere i cocci dell’uragano. E nonostante negli ultimi giorni alcune voci di corridoio avevano evidenziato un malcontento da parte della Middleton, anche la duchessa pare che sia tornata a sorridere. Da tutti è stata definita triste e smagrita, Kate invece ha ritrovato il sorriso durante la sua ultima visita ufficiale in Galles, durante un breve incontro con la popolazione che avrebbe accolto a braccia aperte le due altezze reali.

Una visita molto breve. Un giorno e poi subito si ritorna a Londra, eppure l’incontro ufficiale di Kate e William in Galles del Sud pare che sia stato un toccasana per i duchi di Cambridge, provati dai recenti avvenimenti. Appaiono rilassati, felici e sorprendenti e, più volte, elargiscono sorrisi alla folla che è accorsa per salutare i duchi. Il mini royal tour è stato organizzato in tre tappe. Il primo step è la visita al Royal National Lifeboat per incontrare i professionisti dei soccorsi in mare; poi è la volta di Port Talbot dove Kate Middleton e il marito incontrano i lavoratori e i familiari della Tata Steel; e infine la visita al Bulldogs Devepment Centre, un’associazione che attraverso lo sport, aiuta i ragazzi meno abietti ad affrontare i loro problemi di salute mentale. Una visita intensa anche se breve, che ha toccato non solo il tessuto sociale del Galles, ma che ha rivolto un’attenzione particolare a tutte quelle associazioni a cui i Duchi hanno sempre rivolto un nutrito interesse. Ma non è finita qui.

Secondo i ben informati, Kate Middleton avrebbe ritrovato il sorriso perché durante la il mini-royal tour avrebbe incontrato la sua maestra delle elementari che, neanche a dirlo, vive nella stessa città visitata dai duchi. I tabloid riportano che, almeno all’inizio, la duchessa non avrebbe riconosciuto la sua insegnate, ma sarebbe bastato raccontare un aneddoto della sua infanzia per far accendere il sorriso. "Il mondo è troppo piccolo", avrebbe detto Kate Middleton. Loro sono Mr e Mrs Allfrod che, appena avrebbero saputo della vista della duchessa, si sarebbero precipitati per salutare la loro ex ragazza prodigio.