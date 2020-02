Kate Middleton delude la piccola: "Non sembri una vera principessa"

Come riporta il Mirror, mentre il Duca e la Duchessa di Cambridge ieri hanno visitato il porto in cui sono posteggiate le più tecnologiche scialuppe e mezzi acquatici di salvataggio della Royal Navy a Mumbles vicino a Swansea, nel Galles meridionale, appena Kate si è avvicinata per salutare la folla, accorsa in massa per dare il benvenuto a lei e al marito William, ha sentito la vocina di una bambina di soli tre anni che aveva qualcosa di singolare da farle notare.

Kate si è avvicinata alla piccola di nome Annabel, 3 anni, che, con vocina molto delusa, le ha detto che non sembrava affatto una vera Principessa. Quando Kate le ha chiesto il motivo del suo sconcerto, la bambina ha replicato perentoria che le vere Principesse si vestono con abiti da sogno, coma la sua preferita, Cenerentola al ballo, nella versione del cartoon Disney. " Pensavo che assomigliassi a Cenerentola... ", le ha detto delusa con la sincerità dei suoi anni.

La madre della bambina è subito intervenuta per scusarsi con Kate che invece ha trovato molto divertente lo scambio di battute con la piccola Annabelle al molo. La donna ha spiegato che sua figlia era entusiasta all’idea di incontrare una " vera principessa perché ama le fiabe e in particolare Cenerentola " e si aspettava quindi di veder arrivare una bellissima donna " vestita con un sontuoso abito da gran sera, con ampia gonna e corpetto scintillante " e non certo Kate Middleton che è arrivata vestita con un elegante abito rosso di Zara.

Massima delusione per la bambina, quindi, che non ha potuto incontrare la Principessa dei suoi sogni, ma che continua a credere che una vera principessa indossi abiti sfolgoranti sempre, anche in pieno giorno, al molo delle scialuppe di salvataggio... L’aver visto Kate Middleton vestita così semplicemente non le ha strappato via questa convinzione e alla Duchessa non è rimasto altro che scusarsi per il suo look così dimesso rispetto agli standard da sogno tipici di una bambina di quella età.

" Mi dispiace davvero di non aver potuto indossare un bel vestito oggi ", le ha detto Kate, mentre la sollevava e, stringendola a sé, le ha dato un grande abbraccio per poi salutarla dolcemente. Sentita subito dopo dai cronisti per un commento per la tenera vicenda, la madre della piccola ha detto: "È stato tutto incredibile... tra 10 anni mia figlia guarderà le foto di questa giornata e capirà di aver davvero incontrato la più dolce delle principesse. Magari non con l’abito di Cenerentola, ma davvero molto speciale ”.

