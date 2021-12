"Una sciagura, porta alla crisi costituzionale": la Regina contro William

Qual è la più grande paura della regina Elisabetta? In realtà i suoi timori sono due, strettamente connessi: perdere i suoi cari e veder andare in frantumi la Corona a cui ha dedicato tutta la sua vita. Per questa ragione avrebbe vietato al principe William di esercitare una delle sue più grandi passioni: pilotare elicotteri.

La Regina è “terrorizzata”

Il Times rivela che la regina Elisabetta avrebbe un terrore folle dei viaggi in elicottero del duca di Cambridge. La sua paura si amplifica ogni volta che a salire a bordo sono anche Kate Middleton, i piccoli George, Charlotte e Louis. Se accadesse un incidente, infatti, sarebbe una doppia tragedia, privata e politica, poiché la linea di successione al trono verrebbe letteralmente cancellata, almeno nella forma in cui la conosciamo. Una fonte confessa: “[I viaggi dei Cambridge] tengono sveglia la Regina di notte”. Di solito William, Kate e i loro bambini prendono l’elicottero per andare da Kensington Palace ad Anmer Hall, la loro residenza di campagna nel Norfolk a 200 chilometri da Londra. Ai comandi c’è spesso William, che ha ereditato la passione per il volo dal principe Filippo.

La sovrana, al culmine dell’ansia, avrebbe convocato il principe William per “diversi colloqui” privati, esponendogli le sue paure e pregandolo di non pilotare più alcun velivolo. Un veto regale di certo posto con la dolcezza che solo una nonna sa usare. Una fonte ha raccontato al Sun: “Sua Maestà ha detto ad amici intimi e ad alcuni cortigiani che vuole che William smetta di pilotare, soprattutto in caso di condizioni meteorologiche avverse, poiché gli elicotteri non sono il mezzo di trasporto più sicuro”. Tutto ciò nonostante la monarca sappia “che il nipote è un pilota molto abile, ma non ritiene che volare insieme valga il rischio per i cinque membri della famiglia e tantomeno vuole immaginare cosa potrebbe accadere in caso di una sciagura. Provocherebbe una crisi costituzionale”.

William, pilota esperto

Il principe William non è certo un novellino del volo. Nel 2008 è entrato nell’esercito e dal 2010 al 2015 ha prestato servizio come pilota di soccorso per la Royal Air Force (Raf). Sembra addirittura che il duca di Cambridge avrebbe continuato a fare questo mestiere se nel suo destino non ci fosse stata la Corona britannica. Nel 2013, dopo 7 anni di servizio, il principe ha detto addio alla Raf per dedicarsi ai doveri di membro senior della royal family. Una carriera breve, la sua, ma piena di successi: 156 operazioni durante le quali ha salvato 149 persone.

Nel periodo in cui William era impegnato nella Raf, viveva con Kate nella base di Anglesey (Galles). Forse ricorderete che quegli anni non furono semplici per Kate Middleton la quale, durante la tappa a Cardiff del royal tour “5 Big Questions On The Under 5s”, nel gennaio 2020, dichiarò: “È bello essere di nuovo nel Galles! Prima stavo parlando con alcune delle mamme presenti, era il mio primo anno e avevo appena avuto George. Eravamo qui con un neonato ad Anglesey e questo posto era così isolato, così tagliato fuori. William faceva spesso i turni di notte. Mi sentivo così sola. Non avevo la famiglia intorno e spesso mio marito non c’era”.

Salvare la successione al trono

I tempi di Anglesey sono lontani, ma la passione di William è rimasta intatta, tanto da spingere la regina Elisabetta a imporsi per il bene della monarchia. Anche in questo caso, comunque, in suo aiuto arriva il protocollo. Secondo le regole di corte due eredi diretti al trono non possono viaggiare insieme sullo stesso velivolo. In caso di incidente, infatti, la linea di successione sarebbe distrutta. Se rimangono separati, invece, la dinastia viene salvaguardata. Ciò significa che il principe William dovrebbe sempre viaggiare su un elicottero diverso da quello del piccolo George.

Nel 2014 Sua Maestà ha concesso una deroga, in modo che padre e figlio potessero spostarsi insieme per le vacanze o i doveri reali in giro per il mondo. La regina Elisabetta, però, avvertì anche che questa eccezione sarebbe durata solo fino al compimento del 12esimo anno di età di George (che ora ha 8 anni). Forse il veto posto a William è dovuto anche al timore dello scorrere del tempo, che la monarca sente inesorabile anche per il suo regno. Tra l’altro non possiamo dimenticare che la royal family ha sfiorato per ben tre volte l’incidente aereo. Nel 2017 l’elicottero su cui viaggiava Sophie di Wessex rischiò di colpire un aliante. Nel 2018 e nel 2019 il Sikorsky S76 della flotta regale su cui si trovava Camilla fu costretto a un atterraggio di emergenza.