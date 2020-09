Il commento piccante di Kate sul principe William

La duchessa di Cambridge Kate Middleton, moglie del principe William, è sempre apparsa nelle occasioni ufficiali, che l'hanno vista impegnata, impeccabile, mite e discreta.

Sempre lodata per il suo aplomb, la Middleton non si è mai segnalata per gesti o espressioni inappropriate al ruolo che ricopre. Al contrario ha, di tanto in tanto, ricevuto critiche per il suo comportamento giudicato freddo e distaccato.

Tutto ciò sino ad oggi. Il tabloid britannico Mirror ha infatti ripescato un vecchio episodio in cui si sarebbe lasciata scappare un commento piuttosto piccante sul marito William.

La frase incriminata, tornata ora alla ribalta, risalirebbe all'ormai lontano 2006, nello specifico al giorno in cui il principe William ha ottenuto il diploma della Raf. A quell'epoca i due erano già una coppia seppur non in maniera ufficiale, ufficialità arrivata solo nel 2009, durante un viaggio nel continente africano.

La Middleton, non consapevole di essere filmata, avrebbe pronunciato queste parole a proposito del fidanzato: "Lo adoro quando è in uniforme, è così sexy". Addirittura, un esperto di lettura labiale si è occupato di esaminare il filmato e di ricostruire la frase pronunciata su commissione dei realizzatori di Royal Wives, un documentario dedicato alle spose della casa reale britannica.

Quel lontano giorno del 2006 vide proprio il debutto ufficiale di Kate Middleton al fianco del futuro marito William. La donna era infatti presente all'evento con tutta la sua famiglia al seguito.

Questa "piccante" rivelazione non intaccherà certo la figura della duchessa di Cambridge, ormai una delle figure più apprezzate e stimate della famiglia reale britannica.