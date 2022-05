Kate Moss in tribunale: così "scagiona" Johnny Depp

Oggi Kate Moss ha testimoniato, in collegamento video, durante il processo che vede Johnny Depp contro l'ex moglie Amber Heard. L'ex modella è stata chiamata in causa dopo una dichiarazione della Heard. Quest'ultima è infatti accusata di aver diffamato l'attore dopo aver dichiarato di aver subito violenze fisiche e sessuali dall'attore.

"Devo difendermi per onorare i miei figli", aveva affermato il protagonista di Pirati dei Caraibi e un grande sostegno è arrivato proprio dalla 48enne Moss con cui è stato fidanzato tra il 1994 e il 1997. I due, anche dopo la rottura, erano rimasti in buoni rapporti e per questo motivo i fan avevano tirato un sospiro di sollievo quando hanno sentito il suo nome. L'ex modella non doveva far parte dei testimoni perché estranea ai fatti. Le cose sono cambiate, però, quando la Heard ha detto di aver sentito delle voci che parlavano di una presunta violenza da parte di Depp ai danni dell'ex fidanzata: "Ricordo di aver sentito che aveva spinto una sua ex ragazza, credo fosse Kate Moss, giù per le scale", aveva dichiarato.

Oggi la 48enne ha smentito le parole dell'attrice sostenendo di non aver mai subito alcun abuso e ha raccontato l'episodio a cui si riferiva l'attrice. I fatti sono avvenuti anni fa, durante un soggiorno in Giamaica, e i due stavano uscendo dalla loro abitazione: "Non mi ha mai buttato giù dalle scale. Pioveva, ero scivolata, lui mi ha aiutato . - poi ha specificato - Johnny era andato avanti. Era cominciato a piovere. Io sono caduta e mi sono fatta male alla schiena. Ho gridato perché avevo dolore. Lui è corso ad aiutarmi e mi ha portato in camera, poi mi ha fatto vedere da un medico" . Uno a zero per Depp.

A quel punto i legali di Amber Heard hanno deciso di non fare ulteriori domande alla testimone, rinunciando al controinterrogatorio.