Il titolo, l'eredità di Lady D, le future mosse: cosa farà ora Kate

“Come mio erede William ora assume i titoli scozzesi che hanno significato così tanto per me. Mi succede come duca di Cornovaglia e si assume la responsabilità per il ducato di Cornovaglia che ho avuto per più di cinque decenni. Oggi sono orgoglioso di nominarlo principe di Galles Tywysog Cymru, il cui titolo ho avuto il privilegio di portare così tanto durante gran parte della mia vita e del mio dovere. Con Catherine al suo fianco, il nostro nuovo principe e principessa di Galles, lo so, continuerà a ispirare e guidare le nostre conversazioni internazionali” . Con queste parole il re Carlo III, durante il suo primo discorso alla nazione, ha assicurato a William e Kate la nomina a principi di Galles. La duchessa di Cornovaglia e di Cambridge ha ora l’onore e l’onere di fregiarsi del titolo che fu di Lady Diana, raccogliendo la sua pesante eredità per trasformarla in qualcosa di nuovo. Kate donerà al prestigioso titolo la linfa vitale che scaturisce direttamente dalla sua personalità discreta, intelligente e brillante.

Principessa del Galles

Fino al 9 settembre 2022, data del primo discorso ufficiale di Carlo III come re d’Inghilterra, il titolo di principessa del Galles era inevitabilmente associato a Lady Diana. Di più: Diana e principessa di Galles erano diventati sinonimi. Inscindibili. La morte della regina Elisabetta ha inevitabilmente cambiato le carte in tavola, imprimendo una svolta al destino della Corona britannica. Da ora in poi conosceremo una nuova principessa del Galles, Kate Middleton. Per anni ci siamo chiesti se i Cambridge avrebbero mai potuto fregiarsi di questo titolo, il cui passaggio non è ereditario. Solo il sovrano può rendere effettiva la nomina, o decidere di negarla. Abbiamo persino pensato che Kate potesse rinunciare a essere la principessa del Galles in rispetto alla memoria di Lady D (come fece la regina consorte Camilla, con una mossa molto intelligente, che le attirò le simpatie degli inglesi).

Non è andata così: la duchessa di Cornovaglia e di Cambridge ha accettato questo nuovo onore che comporterà un profondo cambiamento nella sua vita, nuovi doveri, nuove regole da rispettare. Del resto Kate non si è mai tirata indietro e ha dato alla monarchia tutta se stessa. Ma essere la nuova principessa del Galles è anche un enorme privilegio. La moglie del principe William potrà dare nuova vita a questo titolo, imprimendovi l’impronta della sua indole. Kate farà la Storia non solo di questo ruolo, ma della stessa Inghilterra. Ha tutto ciò che occorre per farcela. I paragoni con Diana ci saranno, forse sono inevitabili, ma non del tutto corretti.

Lady D. e Kate sono diverse, figlie di due tempi e di due mondi diversi. La prima ha impresso alla carica di principessa del Galles un carisma e un glamour inimitabili, purtroppo interrotti dalla morte. La seconda ha una pagina bianca di fronte a sé, tutta da scrivere. Vedremo quanto la duchessa resterà nel solco della tradizione e quanto deciderà di innovare il titolo.

“Creare il proprio percorso”

Kate Middleton avrebbe espresso, in privato, il suo parere riguardo la nomina. Una fonte reale ha dichiarato al Mirror: “[William e Kate] sono concentrati sul rafforzamento della fiducia e del rispetto del popolo del Galles nel corso del tempo. Il principe e la principessa del Galles si accosteranno ai loro ruoli nella maniera modesta e umile con cui hanno svolto il loro precedente lavoro. La nuova principessa del Galles apprezza la storia associata a questo ruolo, ma comprensibilmente vorrà guardare al futuro per creare il proprio percorso”.

L’insider ci dice che Kate Middleton è ben consapevole del passato e dell’eredità legata al titolo di principessa di Galles, ma non vorrebbe rimanere ancorata a qualcosa che, ovviamente, è lontano da lei nel tempo e nello spazio. Lady Diana assunse questo ruolo dopo il matrimonio con Carlo, quando era ancora giovanissima e inesperta. Kate ha dalla sua parte la maturità, l’esperienza più che decennale a corte, i consigli della defunta regina Elisabetta, del marito e di Carlo III. Con queste conoscenze e questi alleati potrà diventare una principessa del Galles senza eguali.