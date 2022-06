L'accusa del principe Harry: "Kate prigioniera a Kensington Palace"

Secondo il principe Harry la cognata Kate Middleton sarebbe prigioniera nella gabbia dorata della corte. La duchessa avrebbe una libertà molto limitata e anche la sua privacy ne risentirebbe, tanto da spingere i Cambridge ad abbandonare Kensington Palace per il più tranquillo e appartato Adelaide Cottage di Windsor. Non solo: Harry e Meghan avrebbero fatto visita a Oprah Winfrey e i tabloid si chiedono se stiano preparando una nuova intervista bomba contro la royal family.

Kate la “prigioniera”

Kate Middleton godrebbe di pochissima libertà a corte e anche la sua famiglia sarebbe fortemente limitata da regole e divieti di corte. Lo sosterrebbe il principe Harry, le cui presunte parole sono state riportate dall’autorevole esperta Ingrid Seward a The Royal Beat, programma di True Royalty Tv, citato dal Mirror. A proposito del trasferimento dei Cambridge nell’Adelaide Cottage di Windsor la Seward ha affermato: “…William e Catherine avranno per i loro figli la libertà che non hanno a Kensington Palace. Ricordo che Harry disse a un mio amico che Catherine era quasi una prigioniera a Kensington Palace e io ho pensato, non essere ridicolo, è il posto più incantevole in cui vivere a Londra. Poi ho pensato che in un certo senso sono dei prigionieri: hanno una bella casa, un giardino, ma oltre il giardino ci sono centinaia di persone ogni giorno e un sistema di sicurezza di altissimo livello. Catherine non può passeggiare nel parco come faceva Diana, i tempi sono cambiati. Il solo posto in cui andare è la pista di atterraggio dell’elicottero, quindi sei imprigionato. Tutti sanno ciò che stai facendo e dove sei”.

Da un certo punto di vista Ingrid Seward ha ragione, ma la vita delle royal family nel mondo è proprio questa. La libertà è limitata soprattutto per ragioni di sicurezza. Spesso non è possibile fare compromessi in tal senso. Inoltre la quotidianità dei reali, seppur privilegiata, è anche scandita da un’agenda fitta di impegni che restringono ulteriormente il tempo libero e, quindi, la possibilità di scelta individuale. Kate Middleton è riuscita ad adattarsi magnificamente a questo stile di vita in cui ci sono tanti onori e altrettanti oneri.

D’altra parte, però, è innegabile che l’Adelaide Cottage sia un luogo meno informale di Kensington Palace. Quando i tabloid annunciarono il trasferimento dei Cambridge a Windsor una fonte chiarì al Sunday Times: “La realtà è che [William e Kate] sono abbastanza limitati in ciò che possono fare a Londra. I bambini non possono andare al parco e giocare a pallone con gli amici. Il loro piano è di restare lì per i prossimi 10 o 15 anni e poi trasferirsi ad Anmer Hall, che è così speciale per loro”.

Cosa stanno macchinando Harry e Meghan?

Ingrid Seward non chiarisce in quale occasione il principe Harry avrebbe detto che la cognata sarebbe “quasi una prigioniera” a Palazzo. Tuttavia dobbiamo ricordare che il duca non è nuovo a dichiarazioni del genere sulla sua famiglia. Durante l’intervista a Oprah Winfrey, nel marzo 2021, dichiarò senza mezzi termini di essersi sentito “in trappola…Intrappolato nel sistema, come il resto della mia famiglia” , specificando: “Mio padre, mio fratello sono in trappola”. Bomba mediatica a cui il principe William avrebbe risposto in privato, come riportato da un insider al Sunday Times dopo l’intervista dei Sussex: “[William non si sente] intrappolato” , ma “ha accettato la strada tracciata per lui” ed è “decisamente il nipote di sua nonna per quanto riguarda il senso del dovere e del servizio”.

A proposito dell’ormai celebre chiacchierata dei duchi con Oprah il Daily Mail ha riportato una notizia che fa riflettere (e venire qualche dubbio): lo scorso 25 giugno Harry e Meghan sono stati fotografati mentre si recavano, sulla loro Range Rover nera, nella villa della Winfrey (che è loro vicina di casa: l’abitazione da 100 milioni di dollari della presentatrice dista appena 5 minuti dalla casa dei Sussex). L’incontro sarebbe durato circa un’ora, ma nessuno sa cosa si siano detti i tre. È stata solo una visita di cortesia, oppure Harry e Meghan stanno preparando nuove dichiarazioni scottanti sulla loro vita a corte?