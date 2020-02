Katy Perry adora il Principe Carlo: "Un uomo gentile"

Katy Perry è stata nominata ambasciatrice per la lotta al traffico e allo sfruttamento dei minori dal Principe Carlo.

L’erede al trono britannico ha incontrato la popstar statunitense per attribuirle questo importante compito, all’interno del British Asian Trust (Bat), che è parte di una grande iniziativa umanitaria contro lo sfruttamento del lavoro minorile ed è stata fondata nel 2007 dallo stesso Carlo. L’incontro ufficiale è stato seguito da una cena alla Banqueting House di Londra ieri sera - ma la cantante e il duca di Cornovaglia si erano visti in occasione del compleanno di lui lo scorso novembre. Presente anche la duchessa di Cornovaglia Camilla Parker Bowles.

Come riporta Sky, Perry ha mostrato nell’occasione una grande empatia verso Carlo, uomo impegnato nell’aiuto delle fasce deboli delle popolazioni del Commonwealth, con una grande passione per l’agricoltura. “ Per esperienza personale - ha detto Perry del Principe - ha un’anima incredibilmente gentile. Così gentile che sì, parla con le sue piante. E mi ha chiesto se potessi cantare per loro. E io lo farò, in futuro, avete la mia parola sir ”.

Parlare e cantare alle piante è stato l’argomento affrontato da Carlo e Katy Perry prima di apparire sul palco: pare che i due abbiano scherzato proprio su questo e che proprio il duca abbia affermato che preferisce che si canti alle piante, anziché ricorrere al dilogo. Carlo si è detto “ enormemente grato ” nei confronti della popstar per la sua “ gentile presentazione ”. Pare che la cantante abbia promesso di rendere il suo discorso più piccante ma avrebbe resistito alla tentazione.

Il British Asian Trust si occupa di un problema particolarmente sentito, soprattutto in India. Si ritiene che ci siano 5,8 milioni di bambini costretti ai lavori forzati nel Paese. Ci sono decine di migliaia di persone che si ritiene lavorino in alcune officine pericolose nella sola Jaipur, producendo beni tra cui ricami e braccialetti - e molti di questi operai sono costretti a lavorare fino a 15 ore al giorno.

L’amministratore delegato Bat Richard Hawkes ha affermato di essere felice che Katy Perry sia diventata ambasciatrice dell’organizzazione: la sua fama può essere al servizio di consapevolezza e sensibilizzazione.

