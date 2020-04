Katy Perry piange la morte del suo gatto

Katy Perry , compagna di Orlando Bloom da cui aspetta una bambina, ha dovuto dire addio al suo migliore amico, il gatto Kitty Purry, morto la notte di Venerdì 17 Aprile. La perdita del felino è stato un duro colpo per la cantante, che ha voluto ricordare il suo amico con un post molto commovente condiviso sul suo account ufficiale Instagram.

Nello scatto condiviso con i suoi 94 milioni di followers, Katy Perry è ritratta con un fiore tra i capelli e il gatto tra le braccia. Nella didascalia che accompagna l'immagine, Katy Perry ha scritto: "Kitty Purry strisciò attraverso la finestra del mio ex fidanzato quindici anni fa, quando era incinta e alla ricerca di un rifugio. Due lettiere e molte lune dopo, questo gatto di strata era diventato un'adorabile mascotte per molte persone. Purtroppo, Kitty ha finito la sua nona vita la scorsa notte. Spero che possa riposare tra filetti di salmone e tartare di tonno in un paradiso di gatti. Kitty, grazie per le coccole e la compagnia per tutto questo tempo".

Lo scatto è poi accompagnato da altre due immagini: una è immediatamente successiva alla prima, con Katy Perry nello stesso outfit che bacia la sua gatta. La seconda, invece, è lo screenshot di una videochiamata, in cui Katy Perry è ritratta nell'angolo in basso a sinistra, con la faccia triste, mentre è in videochiamata con Kitty Purry, nome che naturalmente è una storpiatura di quello della cantante. Nome probabilmente scelto proprio per sottolineare il legame con la sua padroncina. Nella didascalia, infine, la cantante ringrazia il fratello David e Gareth Walters per essere stati degli "eccellenti co-genitori".

