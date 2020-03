Kayla Cadorna manda in tilt i follower: lady Wickham da urlo

Connor Wickham è un attaccante 26enne del Crystal Palace, che martedì 31 marzo compirà 27 anni. Il giocatore è nato a Hereford, una cittadina dell'Inghilterra occidentale non troppo lontana dal Galles e ha iniziato a giocare a calcio a nove anni tra le giovanili del Reading. A 13 anni passa nelle giovanili dell'Ipswich Town e fa il suo esordio in prima squadra nel 2008-2009 a soli 16 anni mettendo insieme due presenze.

Dall'anno successivo Connor inizia ad ingranare e in due anni all'Ipswich Town, sempre in Serie b inglese, si mette in mostra per poi passare in Premier League nel 2011-2012 tra le fila del Sunderland. Wicham gira parecchio alternando due periodi diversi in Championship allo Sheffield e una volta al Leeds. Nel 2015-2016 però il Crystal Palace investe su di lui ed è ormai alla quinta stagione tra le fila dei Glaziers.

La sua carriera però è stata condizionata in negativo da un grave infortunio al ginocchio subito nel 2016-2017 che ne ha minato presenze e rendimento. Connor non ha mai fatto il suo esordio con la nazionale maggiore dell'Inghilterra ma tra under 16 e under 21 della nazionale dei Tre Leoni ha messo insieme 36 gettoni impreziositi da 17 reti al suo attivo.

Una bomba sexy

Se in campo le cose potrebbero andare decisamente meglio, fuori dal rettangolo verde tutto sembra andare a gonfie vele con la bomba sexy Kayla Cadorna che di professione fa la ballerina, modella ma anche Fuel Girls, una sorta di ballerina tra il burlesque e il fachirismo. La ragazza ha un grande seguito sui social con oltre 138.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante foto e video sexy.

I suoi scatti bollenti, pieni di erotismo e sensualità stanno facendo impazzire i suoi tanti fan e gli amanti della Premier League, in particolar modo dei tifosi del Crystal Palace. Le Fuel Girls sono un gruppo di donne protagoniste di spettacoli sexy in tutto il mondo dove utilizzano fuoco, armi ovviamente finte e motociclette. Kayla ha attirato da tempo l'attenzione ed è diventata la nuova star, la wag per eccellenza della squadra del suo fidanzato.

Gli ultimi scatti sexy di Kayla hanno fatto il pieno di like e di commenti di ogni genere, ma quasi tutti con complimenti al suo fisico mozzafiato e al suo viso seducente. Tra due giorni sarà il compleanno del suo Connor: chissà se la Cadorna avrà pensato ad uno spettacolo particolare, in questo periodo di isolamento forzato, per allietare la giornata all'invidiato attaccante del Crystal Palace.



