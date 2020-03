Kelly Osbourne invita tutti a stare a casa per salvare il padre Ozzy

Kelly Osbourne, la figlia di Ozzy, ha lanciato un'iniziativa importante in questo momento così difficile, oscurato dalla presenza del coronavirus: l'invito a rimanere in casa in quarantena per il proprio bene, ma principalmente per preservare la salute del padre. Come molte persone malate e anziane, il cantante rientra in quella delicata categoria di soggetti che potrebbero soccombere se colpiti dal temibile virus: Ozzy soffre di svariate patologie e, in particolare, del morbo di Parkinson. La giovane ha utilizzato Instagram per lanciare un utilissimo hashtag: " Stay home for Ozzy" , ovvero "rimani a casa per Ozzy", un messaggio utilissimo per il bene di tutti.

Kelly Osbourne ha voluto sdrammatizzare il tutto replicando il look del famosissimo padre, indossando una parrucca dai lunghi capelli nei toni del lilla, con tanto di riga in mezzo, così da imitare la capigliatura di Ozzy. Il tutto impreziosito dalla presenza di un paio di occhiali molto simili a quelli che solitamente indossa l'artista metal: il foglietto con la scritta è sorretto con la mano destra, mentre con la sinistra la ragazza sfoggia il segno della vittoria.

Il messaggio che accompagna la foto è molto chiaro: Kelly appare sincera e diretta nella sua fragilità di figlia, la preoccupazione nei confronti del padre è molto alta, come quella per la madre reduce da molte battaglie personali contro il cancro. L'idea di perderli sarebbe straziante, per questo la giovane invita tutti a mostrarsi attenti e ligi alle regole, sia per il bene personale che per quello della comunità.

Ovviamente l'iniziativa ha ricevuto moltissimi consensi e condivisioni, sia tra i fan dell'artista che tra gli estimatori della giovanissima conduttrice, tanto da attivare un passaparola importante. La necessità del distanziamento sociale e dell'isolamento daranno presto i loro frutti, come l'utilità di lavare le mani con frequenza, come stanno mostrando Cina e Italia, dove il coronavirus è stato affrontato in prima battuta.

