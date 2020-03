Khloe Kardashian sexy in verde

Khloe Kardashian ha approfittato di una vacanza con la famiglia a Palm Springs per sfoggiare i risultati di mesi di duro lavoro in palestra, indossando con successo un costume intero aderentissimo. La donna è immortalata in tre pose differenti, dove appare in figura intera frontale, di profilo e poi con lato B in primo piano: una trilogia sensuale che compone un singolare collage fotografico.

La sorella di Kim e di Kylie Jenner gioca divertita con il risultato, paragonandosi alla luna e ai suoi movimenti, coniando appositamente un nome, quello di " KhloMoney" . Il colore verde menta del costume valorizza l'incarnato dorato della trentacinquenne che, per l'occasione, appare con semplicità indossando solo un braccialetto dorato ed un paio di occhiali neri.

I commenti non sono certo mancati: tantissimi gli apprezzamenti positivi anche da parte di personaggi famosi e VIP, come ad esempio la stessa sorella Kendall Jenner. Quest'ultima si è unita all'intero gruppo di per una pausa di relax in riva al mare, un vero weekend di famiglia con tanto di nipotini al seguito. Le sorelle si sono dedicate del tempo di qualità supervisionate dalla madre Kris, condividendo risate e Storie di Instagram. Ognuna di loro ha realizzato foto e selfie del weekend, immortalando look sempre più sexy e seducenti.

Non è sfuggito il due pezzi di Kourtney, fasciata in un bikini color denim dal taglio minimal e contenuto, solo due laccetti a sorreggere la parte inferiore, per un outfit alla moda e attualissimo. E se Kim si è concessa un due pezzi nero classico e Kylie un bikini a fascia color terra bruciata, Khloe ha voluto esagerare completando l'acconciatura con una coda color rosa chiaro. Una serie di trecce elaboratissime e decorative ricoprivano il capo della donna, per poi proseguire con delle lunghe extension dai toni chiari.

Anche una semplice vacanza in famiglia può trasformarsi in un momento social molto apprezzato: le sorelle Kardashian-Jenner in questo sono maestre e sanno di poter contare su un numero esagerato di fan e fedelissimi, sempre pronti a sostenere le loro scelte in fatto di look e outfit. Una notorietà che non sembra perdere smalto visti gli ascolti sempre molto alti del reality che coinvolge l'intera famiglia, "Al passo con i Kardashian", e il numero di follower sempre in crescita.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?