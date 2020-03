Naomi Campbell indossa la tuta anti-coronavirus

Naomi Campbell iper cauta per evitare il contagio da Coronavirus.

La top model ha pubblicato tre fotografie sul suo profilo Instagram che la ritraggono con una tuta di protezione, la mascherina e dei guanti di lattice usa e getta al Tom Bradley International Terminal - è il terminal del maggiore aeroporto di Los Angeles, il Lax.

Nella didascalia, Naomi scrive: “ La sicurezza prima di tutto - Next Level. Grazie a Linda Evangelista. Il video completo presto sul mio canale YouTube ”. Non essendo ancora online il video promesso dalla mannequin, non se ne conosce il contenuto. Adnkronos riporta che i ringraziamenti alla collega Evangelista siano dovuti al fatto che sia stata quest’ultima a scattare le immagini. A Los Angeles, il rischio Coronavirus è stato avvertito prima che in altri luoghi degli Stati Uniti e in tempi non sospetti migliaia di persone si sono messe in auto-quarantena.

Naomi ha ricevuto moltissimi commenti sul suo aggiornamento, come quello dello stilista Marc Jacobs: “ Livello di sicurezza da livello massimo. Non mi sarei aspettato niente di meno da te mia cara #naomi #chosenfamily ”. L'aggiornamento ha raccolto l'apprezzamento anche di un'attrice e modella internazionale di origine italiana, Isabella Rossellini.

In questi mesi la modella aveva sottolineato la sua attenzione per l’igiene, tanto da pubblicare un video in cui mostrava la routine messa in atto in occasione di ogni volo: Naomi, prima di partire disinfetta sempre il sedile su cui andrà a sedersi, indossando mascherina e guanti in lattice usa e getta. Stavolta, in più c’è solo la tuta anti-Covid19.

In questi giorni, la modella ha reso omaggio all’Italia, divenuta una grande zona rossa. Come riporta sempre Adnkronos, la modella ha pubblicato su Instagram un grande cuore tricolore con la sagoma del Belpaese. Nella didascalia ha scritto: “ La mia amata Italia, in cui ho trascorso i primi 3 anni della mia vita. Sono con te. Grazie per avermi sempre abbracciato e avermi dato tanto amore ”. Nella didascalia aggiunge anche che spera che l’Italia abbia un “ recupero rapido ” e lancia l’hashtag " #holdonitaly ", cioè “ #resistiItalia ".

