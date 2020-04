Kim Kardashian insultata dalla figlia

Kim Kardashian ha pubblicato in questi giorni un videotutorial dalla quarantena, in cui compare la figlia North a esprimere il proprio disappunto.

Come riporta il DailyMail, la donna si è rifugiata nella stanza degli ospiti per condividere con i follower su Instagram la sua routine di trucco quotidiana: la star dei reality ha sottolineato come anche in questo periodo di auto-isolamento sia importante lavarsi, vestirsi e truccarsi come se si dovesse uscire, e farlo anche solo per andare in cucina e aiutare i propri figli a fare i compiti.

Nel video, tuttavia, a un certo punto appare North: 6 anni, primogenita di Kim e del marito Kanye West. È stato quando la donna si è lamentata del fatto che i figli non la lascino in pace. Così la bambina l’ha insultata, dicendo: “ Ehi, questo è meschino ”, mentre Kim alzava gli occhi al cielo. La donna ha quindi risposto: “ Norh, per favore, posso fare il mio piccolo tutorial? È tutto ciò che voglio fare adesso, solo una piccola cosa divertente per me stessa ”. Alla fine, la bimba ha lasciato la stanza.

Per il tutorial di make up, Kim Kardashian ha utilizzato fondotinta, ombretti, rossetti e fard del suo marchio. Ha raccolto per l’occasione i capelli in delle trecce, in modo che non le dessero fastidio durante il processo. Kardashian è infatti un’imprenditrice nel campo della cosmetica, oltre al fatto che possiede un’azienda di lingerie contenitiva e ha ripreso a studiare Legge per ripercorrere le orme di suo padre, Robert Kardashian, famoso avvocato che difese O.J. Simpson.

In questo periodo, Kim è in auto-isolamento nella propria villa da milioni di dollari a Hidden Hills, con il marito Kanye e i figli North, Saint, Chicago e Psalm. I più grandi stanno affrontando la scuola parentale, per evitare il contagio da coronavirus. Kim ha espresso il bisogno di fare alcune cose per se stessa, nonostante apprezzi molto questo tempo in più da trascorrere con la prole, per la quale oggi si deve anche occupare sul fronte dell’istruzione.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?