Kourtney Kardashian contro gli hater: "Bacerò i miei figli sulle labbra"

Kourtney Kardashian ha realizzato in questi giorni un’intervista, in cui ha parlato del modo in cui contrasta gli hater sui social network.

In particolare, la sorella della più celebre Kim Kardashian ha spiegato come il fatto che le dà più fastidio siano i consigli non richiesti in ambito genitoriale. Come riporta il DailyMail, la star dei reality e imprenditrice ha affermato di essere in grado di gestire i commenti negativi sui social - Instagram in primis - ma i consigli genitoriali non richiesti destano un suo profondo cruccio, perché “ nessuno conosce i miei figli meglio di me ”.

Kourtney è infatti madre di tre bambini: Mason di 10 anni, Penelope di 7 e Mason di 5, tutti avuti dall’ex marito Scott Disick, da cui si è separata nel 2015.

La consapevolezza dell’esistenza degli hater è qualcosa di molto radicato in Kourtney: sa di essere un personaggio noto e questo significa per lei ricevere complimenti dai fan ma, al tempo stesso, anche il disprezzo da parte degli hater.

“ Cerco di non sprecare energia in cose che non sono degne della mia energia - ha detto nel corso dell’intervista - Di tanto in tanto, potrei rispondere a un commento negativo per divertimento, o se qualcosa mi disturba davvero ho gli strumenti per correggerlo… ma di solito non ci penso due volte. Qualunque cosa stia facendo, qualcuno ha qualcosa da dire, di buono o di cattivo. Il peggio, tuttavia, è quando le persone che non conosco danno consigli genitoriali non richiesti. Nessuno conosce i miei figli quanto me, questo è quanto, sto bene, grazie ”.

A un certo punto, l’intervista è virata su ciò per cui Kourtney non fornirà mai spiegazioni - sempre in merito ai consigli genitoriali non richiesti - e la donna ha risposto: “ Bacio i miei figli sulle labbra ”. Questa pratica, in effetti, divide spesso i social: per esempio, negli ultimi anni anche Belen Rodriguez è stata oggetto dei commenti degli hater per aver pubblicato una foto in cui bacia il figlio Santiago sulla bocca.

“ Onestamente - ha concluso Kourtney - la cosa più grande su cui mi sto concentrando è cercare di limitare le cose negative che escono dalla mia bocca. Ha fatto una grossa differenza fino a ora ”.

