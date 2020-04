Kourtney Kardashian lascia "Al passo con i Kardashian"

Kourtney Kardashian ufficializza l’addio al reality di famiglia.

Come riporta il Mirror, la più anziana delle sorelle ha lasciato “Al passo con i Kardashian”, giunto alla sua diciottesima edizione. Il reality è già stato girato integralmente, con l’eccezione dell’ultimo episodio, quest'ultimo in fase di produzione e con ogni membro della famiglia Kardashian-Jenner nel proprio domicilio, come richiede la quarantena per evitare il contagio da coronavirus.

Nel primo episodio della diciottesima stagione, gli spettatori hanno assistito a una violenta rissa tra Kourtney e Kim Kardashian. La puntata ha lasciato in tanti basiti, a partire da mamma Kris Jenner, che ha pianto e detto di non riconoscere le sue figlie. Proprio in questi giorni Kim ha rivelato che si è trattato di un modo, da parte della famiglia e della produzione, di spingere Kourtney a rivelare perché, nonostante non fosse felice, fosse ogni giorno al suo posto di lavoro.

Così Kourtney ha condiviso una serie di Storie su Instagram per annunciare la scissione. Proprio la settimana scorsa un fan le ha chiesto perché non avesse lasciato lo show dopo la rissa e lei ha spiegato di averlo fatto, anche se non ha ancora chiarito pubblicamente le ragioni della sua scelta. Da tempo si vocifera che Kourtney abbia voluto prendersi più tempo da trascorrere con i suoi tre figli, dato che, come alcune delle sue sorelle, è anche lei un’imprenditrice di successo e una madre single. La donna è stata elogiata anche dai follower per il coraggio. “ Ci è voluto molto per arrivarci - ha aggiunto lei - ma scegli sempre la felicità. È facile dimenticare ciò che conta davvero ”.

La rissa tra Kim è Kourtney è iniziata quando la prima ha messo in discussione l’etica del lavoro della sorella maggiore - che a sua volta si è vista derisa e si è molto arrabbiata, intimando a Kim di non aprire di nuovo l’argomento. Nell’episodio si è vista Kim prendere a pugni Kourtney, che ha risposto graffiando la schiena alla sorella. E in tutto questo Khloe Kardashian ha cercato di separarle.

Kim e Kourtney hanno già fatto pace, ma cosa accadrà alla serie, monca di una sorella Kardashian?

