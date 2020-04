Kourtney Kardashian smentisce di essere incinta

Kourtney Kardashian un po’ piccata a causa degli hater, che le hanno chiesto se fosse incinta a causa di uno scatto pubblicato su Instagram.

L’immagine, come riporta il Mirror, ritrae la maggiore delle sorelle Kardashian con addosso solo un camicione aperto sull’addome e degli slip: l’effetto è decisamente sexy e non dovrebbe stupire, dato che la foto fa parte di un servizio fotografico che Kourtney ha realizzato molto tempo fa per Poosh, la propria linea di lingerie, costumi da bagno e beachwear.

Tuttavia in molti le hanno chiesto se stesse aspettando un nuovo bambino. Tra questi molti erano hater, che hanno approfittato dell’aggiornamento social per fare body shaming, sottintendendo che Kardashian apparisse sovrappeso. Altri invece hanno scritto commenti che la donna ha molto gradito: qualcuno ha infatti fatto riferimento a come le sue forse fossero sinuose e femminili. E Kourtney, che ha un grande rispetto per gravidanza e maternità, ne è stata felice. Tanto che inizialmente l’ex star dei reality ha affermato che sarebbe stata per lei una benedizione se fosse stata in dolce attesa.

Kourtney ha quindi smentito la sua presunta gravidanza. “ Sono stata incinta tre volte, so che aspetto ha il mio corpo - ha detto - Per me è molto femminile avere curve e abbraccio il mio corpo ”. La donna è infatti mamma di Mason, che ha 10 anni, Penelope, che ne ha 7, e Reign, di 5. Al momento è tuttavia single e ha aggiunto che si sta stancando dei troll che affollano i social network.

La donna ha infatti spiegato che l’azione dei troll in quel momento si stava focalizzando sul suo aspetto, ma in altri casi si è focalizzata sulle sue azioni. “ Viviamo in questo mondo di social media in cui le persone pensano di dover commentare - ha aggiunto - Ognuno ha così tante opinioni differenti ”.

L’aggiornamento è stato pubblicato da Kourtney, che voleva vedere la differenza tra com’è oggi e com’era in passato: l’occasione è dovuta al suo abbandono del reality “Al passo con i Kardashian”. Kourtney ha affermato di aver voluto ricordare chi era, non in quanto celebrità, ma come avrebbe potuto fare qualunque persona comune.

L’addio al reality è avvenuto in maniera abbastanza burrascosa. In un’episodio dello show c’è stata una rissa tra Kourtney e la sorella Kim Kardashian, che ha lasciato spettatori e famiglia di stucco. Kim e Kourtney hanno però fatto pace in brevissimo tempo.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?