L'addio di Caterina Balivo a Vieni da me: "È il momento di nuove esperienze"

Da ore si rincorrevano le voci che quella di oggi, 29 maggio, sarebbe stata l’ultima puntata di Vieni da me condotta da Caterina Balivo che, in apertura, ha confermato i rumors a riguardo.

Volto simbolo del pomeriggio Rai, Caterina Balivo ha condotto con successo trasmissioni come Pomeriggio sul Due e Detto fatto prima della promozione sul primo canale della tv di Stato. Dal 2018, infatti, tiene compagnia agli spettatori pomeridiani di Rai 1 con un talk show che si è cucita addosso trasformandosi in una vera e propria padrona di casa.

Ma dopo 350 puntate in diretta e un anno difficile, per la Balivo è arrivato il momento di “fare nuove esperienze”. “ Questa per me è l’ultima puntata – ha esordito lei in apertura dell’appuntamento conclusivo della stagione 2019/2020 di Vieni da me - . Sono trascorsi 15 anni da quando vi dico ‘buon pomeriggio’ e ogni volta sono riuscita con meravigliosi compagni di viaggio a portare la nave in porto anche se abbiamo attraversato mari difficili, molto difficili ”.

Rivolgendo il pensiero a tutti coloro che l’hanno affiancata nel corso delle sue esperienze televisive, Caterina Balivo ha ricordato i successi di Festa Italiana, Pomeriggio sul Due, Detto Fatto e, in ultimo, proprio Vieni da me. “ In particolar modo, il successo di questi ultimi due anni mi ha davvero ripagata di tanti sacrifici familiari – ha continuato lei con la voce rotta dalla commozione - , e professionali che ho fatto ”.

“ Ma, per navigare l’oceano, diceva Cristoforo Colombo, bisogna avere il coraggio di perdere di vista la riva. E questi momenti così difficili per tutti noi, mi hanno davvero insegnato a dare il giusto valore alle cose e a trovare il coraggio di lasciare questo porto meraviglioso, prestigioso e sicuro che, anche io, ho aiutato a costruire: Vieni da me ”, ha aggiunto ancora Caterina Balivo, reduce da un anno lavorativo difficile a causa della pandemia.

“ È arrivato il tempo di fare nuove esperienze per entrare sempre di più e meglio nelle vostre case – ha concluso lei, provando a nascondere l’emozione con un sorriso - . Mi mancherete tantissimo e vi ringrazio perché ogni volta ci avete dato la spinta per raggiungere quel porto che sognavamo come meta finale. Io, però, sono sicura di una cosa: che noi non ci perderemo di vista ”.