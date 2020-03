Caterina Balivo sullo stop di Vieni da me: "Sono crollata, non ce la facevo più"

Dall’inizio dell’emergenza da coronavirus i palinsesti televisivi hanno subito una vera e propria rivoluzione. I telespettatori sono così rimasti "orfani" di numerosi programmi di intrattenimento. In questo scenario "Vieni da Me", la trasmissione pomeridiana condotta da Caterina Balivo, è stata una delle ultime a chiudere i battenti. Ma l’atmosfera che si respirava negli studi Rai negli ultimi giorni non era più quella divertente e frizzante di sempre. Lo ha confermato la stessa Balivo che, ospite sul web di Vanity Fair, ha fatto una dura confessione.

Dall’inizio della quarantena la rivista Vanity Fair ha lanciato una nuova iniziativa social per parlare con i volti noti della televisione e dello spettacolo. Quattro chiacchiere insieme ai volti più amati che prende il nome di "VF Quarantine Stories", un modo diverso e attuale per tenersi compagnia in queste lunghe giornate. Una delle ultime ospiti in diretta sul canale Instagram della rivista è stata Caterina Balivo. La conduttrice partenopea ha parlato della sua quarantena in casa con il marito e i due figli e del nuovo progetto in smart working "My Next Book", nato sui social per promuovere gli scrittori del panorama letterario italiano.