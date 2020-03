Caterina Balivo in lacrime a "Vieni da Me". Sui social si scusa: "Perdonate la debolezza"

In questi giorni di emergenza sanitaria è facile farsi prendere dallo sconforto. É successo oggi in diretta a "Vieni da Me" a Caterina Balivo che, durante la lettura di un tweet del Papa, è scoppiata a piangere. Un momento di debolezza sincero e spontaneo che ha mostrato il lato più umano della conduttrice.



La Balivo, senza pubblico in studio e con gli ospiti ridotti al minimo per le restrizioni in vigore, sta portando avanti la conduzione del suo programma di intrattenimento pomeridiano su Rai Uno. Ogni giorno tiene compagnia ai telespettatori con interviste e giochi, ma la situazione di emergenza nazionale sta provando anche lei. Ieri sera, attraverso le sue storie Instagram, Caterina Balivo ha confidato ai suoi follower di esser spesso colta dallo sconforto per la difficile situazione e di augurarsi che tutto passi velocemente.



Oggi però, proprio durante la diretta di "Vieni da me", la conduttrice partenopea ha ceduto, lasciandosi travolgere dalle emozioni e mostrandosi in lacrime davanti ai telespettatori. In studio si stava parlando proprio del coronavirus e Lorenzo Farina, l'opinionista social della trasmissione, ha riportato un tweet pubblicato sulla pagina ufficiale di Papa Francesco: " Incoraggio tutti ad affrontare ogni situazione, anche la più difficile, con fortezza, responsabilità e speranza. Possiate vivere questo tempo quaresimale con lo sguardo fisso su Gesù che ha sofferto ed è risorto, ricevendo dal suo Spirito consolazione e mitezza" . Le parole del pontefice hanno toccato profondamente Caterina Balivo, che ha iniziato a piangere e ha chiesto un breve momento di pausa per calmarsi. Poi, asciugate le lacrime, si è scusata con il pubblico: " Scusate, sono umana anch'io. Se non fossimo in diretta avrei fatto tagliare questo pezzo" .



Poco dopo la chiusura della diretta la Balivo, che già si era commossa qualche giorno fa sempre a "Vieni da me", si è voluta scusare anche sui social con un post condiviso su Instagram: " Vi chiedo scusa per il mio momento di debolezza di oggi pomeriggio dopo aver letto il tweet di Papa Francesco... sono giornate difficili un po’ per tutti noi ma stando uniti ce la faremo, ce la dobbiamo fare ". Il messaggio ha ricevuto il sostegno sentito di moltissimo suoi follower, che hanno apprezzato la sua spontaneità e cercato di confortare la conduttrice che ha ringraziato molti dei suoi fan.