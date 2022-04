"Charlene e Alberto si sono separati da tempo": la confessione choc

Le ultime indiscrezioni sul matrimonio tra i principi Alberto e Charlene parlano di un legame di facciata, di una complicità mai trovata, di un sentimento piuttosto tiepido tra i due. Un insider sostiene che le Altezze Serenissime non sarebbero più una coppia da tanto tempo, ma la parola divorzio non potrebbe essere nemmeno pronunciata.

Vietato divorziare

“Per la prima volta Charlene ha pronunciato la parola ‘divorzio’, una cosa impensabile per [Alberto]. È disposto a tutto pur di non arrivare a questo e [la principessa] lo sa molto bene” , ha raccontato una fonte a Voici. Il principe non vorrebbe scandali, tanto da aver accettato la presunta richiesta della moglie di vivere a Roc Agel, residenza estiva dei Grimaldi. Charlene starebbe cercando di ritagliarsi uno spazio solo suo, lontano dalla corte e da un matrimonio che sembrerebbe infelice. “La convalescenza ha fatto prendere a [Charlene] consapevolezza che non vuole più tornare alla sua vecchia vita…si sente ormai abbastanza forte da imporre le proprie scelte e, così, ha posto una condizione: non vivere più a Palazzo, teatro di troppe delusioni” , scrive ancora Voici.

Per questo Sua Altezza Serenissima avrebbe anche deciso di allontanarsi di nuovo dal Principato, per volare in Corsica. Notizie non confermate, ma con un comune denominatore: la distanza dal Palazzo. Charlene non avrebbe alcuna intenzione di tornare alla vita che conduceva prima dell’infezione otorinolaringoiatrica che l’ha portata via dalla corte monegasca per un anno. A rafforzare questa teoria ora arriva anche il commento di Vera Dillier, amica di Alberto II, che al settimanale Oggi ha rilasciato delle dichiarazioni scioccanti: “Nel Palazzo non è un segreto per nessuno che siano separati. Un rapporto stretto o un grande amore non è mai esistito fra di loro. Sulla Rocca si dice che Charlene apparirà ogni tanto a qualche evento pubblico, a dimostrare che tutto va bene. Insomma, si cerca di salvare le apparenze”.

Il matrimonio di Charlene e Alberto sarebbe diventato un’unione di facciata. Forse lo sarebbe sempre stato. Ma il divorzio non è un’ipotesi da prendere in considerazione, ha spiegato la Dillier: “A quei livelli non si divorzia. Ci sono solo poche eccezioni, come il principe Carlo con Diana…Così il principe mette a sua disposizione la residenza di Roc Agel e per lui la questione è chiusa”.

Il futuro di Jacques e Gabriella

Se le dichiarazioni di Vera Dillier venissero confermate, si tratterebbe di un triste finale per Alberto e Charlene. C’è, poi, la questione dei figli. La Dillier conferma le regole del Principato in proposito: “In questi ambienti, specie se si tratta di eredi al trono, i figli rimangono al padre. Sempre. Anche se ci fosse una battaglia giudiziaria, Charlene non la spunterebbe. Alberto è il sovrano e, seguendo la legge della casa reale, oltre che il contratto prematrimoniale, i figli rimarrebbero comunque a lui. Questo Charlene lo sapeva fin dall’inizio”.

Anche gli esperti e gli insider non hanno alcun dubbio in merito. Lo scorso ottobre una fonte ha spiegato a Elle: “…[La principessa] non ha alcun mezzo costituzionale per portare i figli con sé. [I bambini] appartengono al Principato”. Vanity Fair cita l'esperto Bertrand Deckers che a Closer, ricordando il lungo soggiorno in Sudafrica di Charlene, ha precisato: “Alberto ha portato i bambini in Sudafrica dalla mamma solo due volte in questi mesi. La casa reale ha fatto capire al mondo che i gemelli ‘appartengono’ al principato. Se l’ex nuotatrice decidesse di divorziare e di traslocare da Monaco, dovrebbe andarsene senza i figli”.

Foto con errore

La prima foto ufficiale dei Grimaldi, diffusa sui profili social di Charlene e del Palazzo lo scorso 17 aprile, in occasione della Pasqua, aveva sollevato molti sospetti. La principessa appare più serena e in forma, ma diversi dettagli dello scatto non convincono. L’esperta di linguaggio del corpo Judi James, intervistata dal Daily Mail, ha fatto notare che il principe Alberto sembra rimanere in disparte, in un atteggiamento goffo, imbarazzato, come se volesse mantenere una certa distanza dalla moglie.