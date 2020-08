"L'amore non è per tutti". Il duro sfogo sui social della madre di Belen Rodriguez

Il mondo dei social network è una vetrina che in molti usano come un enorme contenitore in cui riversare sensazioni, pensieri e parole. È quasi opinione comune. E lo sa bene Veronica, la madre di Belen Rodriguez che, nel corso della serata di venerdì 31 luglio, ha pubblicato un post su Instagram in cui ha esternato un pensiero pungente e al veleno sull’amore, la vita e la vita di coppia. Il post non è passato inosservato proprio perché è stato condiviso in un momento molto particolare per tutta la famiglia Rodriguez, dato che il gossip dell’estate e quella liaison tra De Martino, Belen e la Marcuzzi sta ancora smuovendo i media, i social e l’opinione pubblica. Infatti la separazione tra Belen e Stefano, ad oggi, è uno degli argomenti più caldi del web e che sta infiammando ancora di più questa estate già così torrida. E, secondo le prime ipotesi, il gesto di mamma Rodriguez non ha atto altro che gettare benzina sul fuoco.

"Ho imparato molte cose nella vita – esordisce sui social –. Chi non ti cerca, non ti strazia. Chi non ti stravolge, non ti ama. La vita decide chi entra nella tua ma tu decidi chi rimare – aggiunge -. La vita mi ha insegnato che la verità fa male una volta sola, e la bugia lo fa sempre. Perciò, apprezza chi ti apprezza, e non trattare con priorità chi ti tratta come un’opzione. Ecco, la vita funziona più o meno così", conclude.

Leggendo tra i commenti del post in questione, i fan sono più che certi che la mamma di Belen Rodriguez ha voluto inviare una stoccata non così tanto velata a Stefano de Martino. Pare che, secondo il suo punto di vista, non abbia reagito molto bene nei confronti di Belen e questo post ha voluto sottolineare quanto sia importante scegliere le persone giusta con cui condividere la propria esistenza. Altri invece, la pensano diversamente e credono che la stoccata sia rivolta a una persona in particolare e non all’ex ballerino. Sta di fatto che il post ha totalizzato molto like e diversi commenti di apprezzamento, i quali condividono il pensiero "filosofico" di Veronica Cozzani. È chiaro che lo sfogo è nato sicuramente per un motivo ben preciso, che per ora pare avvolto nel mistero. Le parole restano, però, e fanno molto male. Si intuisce chiaramente che in famiglia ci sono molti malumori che nessuno riesce ancora a superare. Per scoprire altri dettagli sulla vicenda, non resta che attendere il prossimo episodio di questo accattivante gossip.