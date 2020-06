L'annuncio di Stash: "Divento papà". E si scatena la caccia alla fidanzata

“ Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato... come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso! E penso che tutto quello che bisogna fare in questi momenti è fidarsi del proprio istinto e tuffarsi in un nuovo capitolo della propria vita... Quella vita a cui sono grato perché da un momento all’altro, come un fulmine a ciel sereno e soprattutto in un momento come questo, ti fa il regalo più bello in assoluto. Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu! ”

Con questo annuncio sul suo profilo Instagram e il video dell’ecografia, il cantante dei The Kolors Stash ha annunciato a tutti i suoi fan di stare per diventare papà. Prima ancora del post però, è stata Maria De Filippi a dare l’annuncio durante la finale di “Amici Speciali” regalando poi al cantante una collanina d’oro per il futuro nascituro.

La notizia è arrivata inaspettata, soprattutto perché Stash, gelosissimo della sua privacy non aveva rivelato neanche di essere fidanzato, e anche le fan più accanite del cantante, almeno a giudicare dalla reazione sui social, sono rimaste stupide per l'annuncio. Tantissimi gli auguri da parte di molti personaggi del mondo dello spettacolo che si sono complimentati dalla bella notizia.

La futura mamma, è stata la ragazza più ricercata dei sociali per tutta la serata, ma alla fine è venuta allo scoperto. Si tratta di Giulia Belmonte che ha ripostato sul suo Istagram il post dell'ecografia messo da Stash con un cuore. E’ una fotomodella e giornalista che nel 2013 ha partecipato a Miss Italia arrivando in finale con la fascia di Miss Abruzzo. Ha preso parte a diversi video musicali come quelli di Emis Killa, Benji e Fede e Flo Rida ed è una presenza fissa di “ Novastadio ” una strasmissione sportiva della tv lombarda oltre ad essere un’amica e collaboratrice di Aristide Malnati, concorrente dell’ultima edizione del “ Grande Fratello Vip ”.

Una bellissima non c’è che dire, ma con un grande cervello visto che si è laureata in Scienze della Comunicazione all’età di 22 anni. Insomma un’altro pancione si aggiunge a quello delle tante star che nel periodo di quarantena hanno pensato di mettere in cantiere un bambino che in un periodo di notizie tanto tragiche, è di sicuro un bellissimo raggio di sole e di speranza.