La quarantena che fa bene ai vip. E adesso le loro pance crescono

Una cosa buona questa lunga quarantena l'ha regalata, le tante gravidanze. A sfoggiare i pancioni in questo difficile momento sono soprattutto i volti noti del piccolo schermo italiano, che hanno scoperto di aspettare un bambino durante il lockdown. Da Alice Campello a Michela Persico, da Giorgia Palmas fino alle star internazionali Katy Perry e Gigi Hadid, sono tante future mamme famose.

La conduttrice Michela Persico si aspettava, di certo, un annuncio più sereno e festoso. Ma il contagio da coronavirus, scoperto a inizio marzo, l'ha costretta ad anticipare la notizia della sua gravidanza per i timori legati alla gestazione. La presentatrice sportiva è in attesa del primo figlio dal compagno, il calciatore della Juventus Daniele Rugani, anche lui contagiato dal Covid-19 all'inizio dell'emergenza. Ora che i due sono guariti, si godono la gravidanza tra corredini e visite in attesa di svelare il sesso del nascituro. La quarantena ha portato fortuna anche a un'altra coppia del calcio Alvaro Morata e Alice Campello. La bella influencer veneziana ha annunciato di essere in attesa del terzo figlio maschio (dopo i gemelli Alessandro e Leonardo) proprio all'inizio della quarantena, tra paure e incertezze.

Sono invece riusciti a tenere nascosta la gravidanza Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Complice l'isolamento sociale l'ex velina e il campione di nuoto hanno mantenuto il massimo riserbo sulla notizia per due mesi, salvo poi mostrare il pancione sui social pochi giorni fa. Allargare la famiglia era nei progetti della coppia, che però avrebbe dovuto prima sposarsi (le nozze, saltate per la pandemia, erano in programma a inizio maggio). Ma il coronavirus ha stravolto i loro piani, portando comunque buone notizie. È notizia di questi giorni, infine, la dolce attesa di Sharon Fonseca, modella e compagna dell'eclettico Gianluca Vacchi. L'imprenditore, a 56 anni, diventerà padre per la prima volta e sui social è super attivo con video e filmati divertenti sulla gravidanza della fidanzata.

Non l'hanno invece scoperto in quarantena, ma hanno vissuto la loro gravidanza in piena emergenza, la conduttrice Eleonora Daniele e la cantante Silvia Provvedi. Entrambe partoriranno nelle prossime settimane e in questo lungo periodo di isolamento hanno condiviso con il pubblico e i fan social la loro gravidanza.

Anche oltreoceano la quarantena ha portato fortuna a qualche personaggio famoso. Katy Perry sta per partorire il primo figlio dal compagno (presto marito) Orlando Bloom e la topmodel Gigi Hadid ha scoperto, da poco, di aspettare un bambino dal cantante, ex One Direction, Zayn Malik. Aspettano il loro primo bebè anche la star de "Il trono di spade" Sophie Turner, 24 anni e il compagno Joe Jonas, 30 anni e si vocifera che presto i due convoleranno a nozze.