Cosa c'è dietro la malattia di Charlene?

La malattia della principessa Charlene riempie ancora le pagine dei tabloid a distanza di mesi. La rassicurante intervista concessa al People da Alberto di Monaco non è servita a spegnere l’incendio di sospetti, anzi, paradossalmente li ha alimentati. Sui social gli utenti non smettono di chiedersi quando la principessa tornerà nel Principato e quali siano le sue reali condizioni di salute. È plausibile l’ipotesi secondo cui la grave infezione otorinolaringoiatrica sia stato un pretesto usato dalla moglie del principe Alberto per allontanarsi da una vita a cui non si è mai adattata completamente?

Viaggio in Sudafrica, solo andata

A marzo 2021 la principessa torna in Sudafrica con un’agenda fitta di impegni. Il 18 del mese è attesa al funerale del re degli Zulu. Inoltre deve organizzare il lavoro legato alle iniziative in difesa dei rinoceronti. Una “toccata e fuga” per rivedere il suo amato Paese. Le cose, però, prendono una piega inaspettata. Passano i giorni, ma Charlene non rientra nel Principato. Si rincorrono le voci di un possibile divorzio tra i principi, alternate alle notizie di una non meglio definita infezione che Charlene avrebbe contratto in Sudafrica. Alla fine di giugno 2021 è la principessa rompe il silenzio, rivelando al People: “Quest’anno sarà la prima volta che non sono con mio marito per il nostro anniversario... Albert e io non avevamo altra scelta che seguire le istruzioni dell’equipe medica”. Charlene si sottopone due operazioni, una a maggio 2021, l’altra il 23 giugno. Un portavoce di Palazzo spiega: “Ha subìto procedure multiple e complicate per aver contratto un’infezione che ha preso gola, naso e orecchio a maggio”. Mistero risolto? Assolutamente no.

La terza operazione

I tabloid sono scettici. Charlene ha rilasciato dichiarazioni troppo vaghe sul suo reale stato di salute, ma a sorpresa la principessa torna sull’argomento a News24: “Ho subìto un intervento per il rialzo del seno mascellare, un innesto osseo che viene effettuato per poter fare degli impianti nella zona dei molari. Dopo l’operazione è subentrata un’infezione che ha coinvolto le orecchie, di qui l’impossibilità di spostarsi. L’apparato uditivo, al momento, non potrebbe sopportare una pressione superiore ai 20mila piedi”. Charlene non può tornare in nave? Nessuno ha mai dato una risposta. Nemmeno la principessa che, in un'intervista rilasciata all’emittente radiofonica South Africa Radio 702, citata dal Corriere.it, puntualizza: “Avrei dovuto rimanere in Sudafrica meno di 15 giorni, poi ho contratto un’infezione giudicata dai medici piuttosto grave. E devo ristabilirmi perfettamente per poter rientrare. Non è possibile abbreviare i tempi. E così dovrò restare qui fino a ottobre”. La sua odissea non è ancora finita. In agosto Charlene entra di nuovo in sala operatoria. Un comunicato di Palazzo avverte: “Sua Altezza Reale la principessa Charlene deve subire oggi, 13 agosto, un’operazione di quattro ore sotto anestesia totale”.

Una casa a Johannesburg?

Neppure la terza operazione smorza i rumors di una presunta separazione tra Alberto e Charlene. Madame Figaro titola: “Charlene e Alberto II di Monaco sono sull’orlo del divorzio?”. Il giornale tedesco Bunte è certo che la moglie di Alberto di Monaco stia cercando casa a Johannesburg, mentre il Paris Match puntualizza “La grande amica di Charlene, la ricca imprenditrice Colleen Glaeser, la sta aiutando a creare un’impresa per gestire le sue fondazioni direttamente dal Sudafrica”. A queste voci, mai confermate, si aggiunge il commento di Christa Mayrhofer-Dukor, cugina di Grace Kelly, che stronca ogni speranza di rivedere Charlene nel Principato: “Il matrimonio è in una fase molto, molto difficile…secondo me, si potrebbe arrivare presto al divorzio. Se ci penso bene, Alberto me lo ha accennato, diciamo così, tra le righe…”. Mancherebbe solo l’annuncio ufficiale.

Una foto per salvare le apparenze?

Il 25 agosto 2021 ecco il colpo di scena che ribalta la situazione. Sul suo profilo Instagram la principessa pubblica cinque foto che la ritraggono con il marito e i figli, volati in Sudafrica apposta per rivederla. Eppure negli scatti qualcosa non torna. L’abbraccio riservato al principe Alberto sembra una posa studiata ad arte. Il viso della principessa, stanco ed emaciato e su cui sono ben visibili i segni della malattia, manca totalmente di spontaneità. Colpa della presunta separazione o della salute ancora fragile? Un nuovo comunicato da Palazzo Grimaldi arriva come un fulmine a ciel (quasi) sereno: “La principessa Charlene è stata trasportata d’urgenza in ospedale nella notte del primo settembre dopo un collasso per le complicazioni della grave infezione otorinolaringoiatrica…” . Pensare che il principe Alberto aveva appena tranquillizzato gli animi dichiarando: “Le sue condizioni sono molto migliorate dall’ultima operazione, sta bene ed è di buon umore, tanto che scherzando mi ha detto che è pronta a imbarcarsi clandestinamente su una nave per tornare in Europa”. Niente da fare. Charlene resta in Sudafrica.

Mistero Charlene: ultimo atto?