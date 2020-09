L’esperta: "Il principe Harry a disagio, Meghan Markle predominante"

Il principe Harry e Meghan Markle hanno scatenato una tempesta con le loro dichiarazioni a carattere politico, espresse durante la cerimonia virtuale organizzata dalla rivista Time, che ha inserito i Sussex tra le 100 persone più influenti al mondo. Buckingham Palace è corsa ai ripari con una nota ufficiale che, di fatto, abbandona Harry al suo destino. Il comunicato sottolinea che i duchi non hanno più un ruolo di rappresentanza a corte, dunque le loro affermazioni non possono più rispecchiare la linea di condotta e di pensiero della royal family. Tuttavia il principe Harry rimane un Windsor e le sue esternazioni potrebbero avere un peso diplomatico non indifferente, anche perché gli Stati Uniti sono nel vivo di una campagna elettorale che si svolge in un clima difficile.

Non sono solo le parole di Harry e Meghan Markle a sollevare le critiche, ma anche il loro atteggiamento. L’esperta di linguaggio del corpo Judi James ha spiegato al Daily Mail che il principe sembra tutt’altro che sicuro di sé e convinto del suo discorso. Analizzando il video della discordia la James ci fa notare alcuni particolari che potrebbero sfuggire se poniamo l’attenzione esclusivamente sulle parole. Infatti l’esperta ha dichiarato: “Harry è teso, lo si capisce dai numerosi rituali diversivi. È a disagio e a un certo punto sembra persino scrocchiarsi le nocche, un gesto di auto-aggressione che, come mangiarsi le unghie, indica la mancanza di tranquillità”. Poi ha aggiunto: “Lo sguardo è incerto, sa che quelle frasi avrebbero avuto delle ripercussioni sui rapporti con la sua famiglia d’origine”.

Il parere di Judi James fa riflettere. Se l’esperta ha ragione e il principe Harry aveva dei dubbi, per quale motivo ha pronunciato le parole che stanno facendo indignare il popolo americano, inglese e la royal family? Impossibile che non abbia previsto le conseguenze. È un giovane uomo intelligente abbastanza da capire le implicazioni di ogni suo gesto pubblico e ha troppa dimestichezza con le telecamere e i giornali per sottovalutare la situazione. Di tutt’altro tenore è stato l’atteggiamento di Meghan Markle, come ha precisato Judi James: “Lo spazio è associato al potere ed è evidente che sulla panchina lei prenda la porzione più grande. Adotta una postura identificabile con il controllo e il marito sembra farsi da parte per lasciarle il centro della scena”.

Questa affermazione dell’esperta è davvero forte e potrebbe essere usata dai detrattori dei Sussex per sostenere che nella coppia la personalità dominante sia quella della duchessa o, addirittura, che quest’ultima manipoli il marito. Non possiamo dire con certezza che sia così, non abbiamo prove inconfutabili per dimostrare una tesi così netta. Tuttavia la spigliatezza di Meghan Markle è molto evidente e fa risaltare ancora di più il contrasto con l’apparente timidezza del principe Harry. La carriera di attrice spiega poco questo contrasto visto che, come abbiamo già detto, il duca è abituato a una vita sotto i riflettori. C’è anche un altro particolare che merita una menzione, l’abbigliamento di Harry e Meghan. Casual ma sobrio.

Da notare la mancanza della cravatta per lui e di gioielli vistosi per lei. Forse i duchi vogliono comunicare vicinanza ed empatia a chi li segue. L’immagine di Meghan Markle con i capelli lunghi, sciolti, quasi “selvaggi” è in netto contrasto con la sua apparizione più patinata nel programma America’s Got Talent. Vanity Fair ha raccontato che la duchessa è intervenuta con un video per appoggiare il concorrente Archie Williams, con una storia dura alle spalle. In quel caso Meghan ha scelto un abbigliamento molto più elegante e hollywoodiano, da star. In lei convivono due “anime”, l’attrice e l’attivista, entrambe molto fiere e caratterizzate. Al contrario del principe Harry, che sembra non aver ancora trovato la sua voce, quasi disorientato di fronte alla personalità dirompente della moglie.