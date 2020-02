L’indiscrezione: Harry e Meghan "innamorati cotti" a Vancouver

Harry e Meghan avrebbero trovato il loro paradiso e finalmente si sentirebbero liberi di esprimere al meglio se stessi, come riporta Vanity Fair. Dopo aver trascorso un periodo duro a corte, i Sussex ora sarebbero felici. Le foto di Harry e Meghan dopo la Megxit ci restituiscono l’immagine di una coppia rilassata, che non deve più lottare per capire quale sia il suo posto a corte e nel mondo. Da circa un mese i tabloid stanno cercando di capire se i Sussex torneranno mai sui loro passi, se davvero sono soddisfatti della loro scelta.

Per il momento sembrerebbe di sì, almeno a giudicare dagli scatti che ritraggono Harry e Meghan all’arrivo all’aeroporto di Vancouver dopo un breve soggiorno in Florida. Entrambi indossano un abbigliamento sportivo, molto lontano dalla severa uniforme o dagli abiti sobri con cui presenziavano agli impegni pubblici con il resto della royal family. Un insider ha rivelato al People: “Sono innamorati cotti, sono molto dolci l’uno con l’altra”. A quanto pare le difficoltà di queste settimane li avrebbero uniti ancora di più, rendendo più forte il loro amore. Vanity Fair dichiara che tra di loro Harry e Meghan si chiamerebbero solo usando le iniziali dei loro nomi, “H” e “M” . Lettere che sarebbero anche sulle collane che si sono scambiati nel 2017, quando la loro storia non era ancora di dominio pubblico.

Oggi il primo pensiero di Harry e Meghan è per Archie. Il royal baby non ha mai lasciato il Canada dallo scorso novembre. A tal proposito l’insider prosegue: “Il principe vuole sempre mettere al primo posto la famiglia” e aggiunge: “Archie è un bambino felice, ama ridere. Papà e figlio si divertono così tanto insieme. E Meghan è un’ottima mamma. Si preoccupa molto. Stanno cercando di vivere la loro vita come genitori molto presenti”. Il principe Harry ha raccontato che proprio in Canada il bambino avrebbe visto la neve per la prima volta e ha poi rivelato: “È rimasto incantato”.